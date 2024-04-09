به گزارش خبرگزاری مهر، محمد اسماعیل مطلق، به جلسه هجدهم شورای عالی سلامت و امنیت غذایی اشاره کرد و گفت: به منظور همگرایی و هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی ذیربط برای تأمین امنیت غذایی مردم این جلسه تشکیل شد و رئیس جمهور به وظایفی که اعضای شورای عالی سلامت و امنیت غذایی ذیل سند ملی دانش بنیان امنیت غذا و تغذیه دارند، تاکید کرد.

وی در ادامه با اشاره به دستور رئیس جمهور، اظهار داشت: جهاد کشاورزی در جهت تولید و تأمین غذا و وزارت بهداشت در جهت کنترل و نظارت بر سلامت غذا از مزرعه تا سفره باید به وظایف خود عمل کنند و گزارش اقدامات خود را ظرف مدت ۳ ماه به شورای عالی ارائه دهند. همچنین وزارت رفاه هم برای بهبود دسترسی اقشار کم درآمد به سبد غذایی مطلوب باید برنامه‌های سال جاری خود را اعلام نماید و دبیرخانه شورای عالی نیز موظف است گزارش پایش اقدامات در دستگاه‌های اجرایی عضو شورای عالی را به دفتر رئیس جمهور گزارش دهد.

مطلق افزود: با توجه به بیانات رئیس جمهور، هیچ گونه کوتاهی در حوزه غذا و دارو قابل چشم پوشی نیست و لازم است سوداگرانی که به خاطر سودجویی با جان مردم بازی می‌کنند، مطابق قانون پیگیری و مجازات شوند.

وی در ادامه با اشاره به صحبت‌های رئیس جمهور در خصوص وظایف وزارت جهادکشاورزی، این وزارتخانه را مسئول تولید مواد غذایی دانسته و بر نقش وزارت جهادکشاورزی با همکاری سازمان حمایت از تولید کننده و مصرف کننده، در تنظیم تولید و تأمین مواد غذایی، مدیریت قیمت و جلوگیری از هر گونه اجحاف در حق تولیدکننده و مصرف کننده تاکید کرد.

مطلق به اهمیت تهیه پیوست عدالت برای فرآیندهای تأمین امنیت غذایی به عنوان یکی از مهم‌ترین درخواست‌های رئیس جمهور از دست اندرکاران نظام غذا اشاره کرد و تأمین پروتئین و کالری مورد نیاز برای گروه‌های کم درآمد را از مهم‌ترین برنامه‌های اولویت دار برشمرد که باید دستگاه‌های مرتبط سریعاً در این زمینه به اقدامات لازم را انجام دهند.

رئیس دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی در ادامه همچنین با اشاره به توضیحات رئیس جمهور در این جلسه در خصوص نقش و وظایف دستگاه‌های مختلف برای اجرای سند دانش بنیان امنیت غذایی، اظهار داشت: با توجه به رهنمودهای رئیس جمهور، امنیت غذایی مهمترین اولویت دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی در سال ۱۴۰۳ بوده و لازم است هر یک از دستگاه‌ها بر اساس رهنمودهای ابلاغی جلسه هجدهم و در راستای اجرای سند، برنامه عملیاتی خود در سال جاری و شاخص‌ها عملکردی متناسب با برنامه را به دبیرخانه اعلام نمایند.

مطلق بیان داشت: با توجه به تاکید رئیس جمهور در زمینه رعایت شاخص‌های امنیت غذایی و ارتقای کیفیت محصولات غذایی تولید شده در کشور به عنوان یکی از مؤلفه‌های مهم اقتدار منطقه‌ای و جهانی، لازم است برنامه‌های جهادکشاورزی در زمینه خودکفایی محصولات اساسی با در نظر گرفتن حفظ منابع طبیعی و ثبات و پایداری نظام غذا در سال جاری با قوت هر چه بیشتر دنبال شود.

وی به نقش دستگاه‌های پشتیبان مانند بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و دارایی، وزارت امورخارجه در زمینه سیاست‌های ارزی و تأمین ارز لازم برای اجرای برنامه‌های مرتبط با امنیت غذایی در تمامی بخش‌ها اشاره کرده و درخواست کرد طبق رهنمودهای رئیس جمهور اقدامات لازم در این خصوص پیگیری شود.

رئیس دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی ضمن اعلام آمادگی دبیرخانه شورا برای برگزاری مستمر جلسات، از تمامی دستگاه‌های ذی نقش به ویژه اعضای شورای عالی سلامت و امنیت غذایی درخواست کرد موضوعات مهم مرتبط با سلامت عموم جامعه و امنیت غذایی را که بین دستگاهی بوده و قابلیت طرح در شورای عالی سلامت و امنیت غذایی را دارد به ویژه موضوعات مرتبط با اجرای سند دانش بنیان امنیت غذایی را در هماهنگی با گروه‌های مرتبط در دبیرخانه برای طرح در شورا آماده نمایند.