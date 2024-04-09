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۲۱ فروردین ۱۴۰۳، ۱۸:۲۴

همزمان با پایان ماه مبارک رمضان صورت گرفت؛

پیام تبریک سران تاجیکستان و بنگلادش به رئیسی به مناسبت عید فطر

پیام تبریک سران تاجیکستان و بنگلادش به رئیسی به مناسبت عید فطر

سران کشورهای تاجیکستان و بنگلادش در پیام‌هایی فرارسیدن عید سعید فطر را به رئیس جمهور کشورمان تبریک گفتند.

به گزارش خبرگزاری مهر، رییس جمهور تاجیکستان و نخست وزیر بنگلادش در پیام‌های جداگانه‌ای ضمن آرزوی قبولی طاعات و تبریک فرارسیدن عید شریف فطر به حجت الاسلام سید ابراهیم رییسی، دولت و مردم ایران، بر تداوم تلاش‌های مشترک برای گسترش و تحکیم روابط حسنه در راستای منافع فیمابین تاکید کردند.

کد مطلب 6074509

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