به گزارش خبرگزاری مهر، رییس جمهور تاجیکستان و نخست وزیر بنگلادش در پیامهای جداگانهای ضمن آرزوی قبولی طاعات و تبریک فرارسیدن عید شریف فطر به حجت الاسلام سید ابراهیم رییسی، دولت و مردم ایران، بر تداوم تلاشهای مشترک برای گسترش و تحکیم روابط حسنه در راستای منافع فیمابین تاکید کردند.
همزمان با پایان ماه مبارک رمضان صورت گرفت؛
پیام تبریک سران تاجیکستان و بنگلادش به رئیسی به مناسبت عید فطر
سران کشورهای تاجیکستان و بنگلادش در پیامهایی فرارسیدن عید سعید فطر را به رئیس جمهور کشورمان تبریک گفتند.
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