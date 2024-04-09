به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر حسینی محراب عصر امروز سه‌شنبه در نشست با مدیران بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان خوزستان بیان کرد: طبق هدف‌گذاری تعیین شده بناست در خوزستان حدود ۲۸۶ هزار واحد مسکونی ساخته شود و در این راستا گام‌های خوبی از سوی اداره کل مسکن و شهرسازی خوزستان برداشته شده و بخشی از کار با بنیاد مسکن تقسیم شده است.

استاندار خوزستان تصریح کرد: بر اساس تقسیم کار صورت گرفته ساخت مسکن در شهرهای با جمعیت زیر ۱۰۰ هزار نفر بر عهده بنیاد مسکن خواهد بود، همچنین بازسازی و یا ساخت منازل برای آسیب دیدگان از زلزله اندیکا و سیل بندر امام (ره) توسط این نهاد انجام می‌شود.

حسینی محراب اظهار کرد: در طرح نهضت ملی مسکن نیز کارهای خوبی صورت گرفته و پروژه‌های ساخت مسکن در شهرهای مختلف خوزستان فعال است و امید می‌رود تا پایان سال بخشی از آنها تکمیل شود و در اختیار متقاضیان قرار گیرد.

استاندار خوزستان گفت: در زمینه روستایی با توجه به تخصیص اعتبارات عوارض آلایندگی نیز کارهای ارزنده‌ای توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با مشارکت دهیاری‌ها در زمینه ساخت سالن‌های ورزشی، جدول‌کشی، آسفالت و… انجام شده است.