بازتاب بیانات مقام معظم رهبری در رسانه های خارجی

خبرگزاری مهر - گروه بین الملل: بیانات مقام معظم رهبری در خطبه‌های نماز عید فطر درباره «تنبیه رژیم صهیونیستی به دلیل حمله به ساختمان کنسولگری ایران در سوریه» بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های خارجی به ویژه رسانه‌های صهیونیست داشت.

یک رسانه عبری نوشت: رهبر ایران اسرائیل را تهدید کرد، فرمانده لبخند زد.

اسرائیل کاتز، وزیر خارجه رژیم صهیونیستی صبح امروز با تکرار ادعاهای خود علیه ایران مدعی شد: اگر ایران از خاک خود به اسرائیل حمله کند، اسرائیل در ایران پاسخ خواهد داد. اسرائیل تحمل چنین حملاتی را ندارد.

العهد لبنان بخشی از بیانات رهبری مبنی بر اینکه «رژیم خبیث اشتباه کرده و باید تنبیه شود» را تیتر کرد.

شبکه المنار لبنان نیز به بازتاب سخنان مقام معظم رهبری پرداخت.

شبکه المیادین نیز به پوشش سخنان مقام معظم رهبری درباره تنبیه درباره «تنبیه رژیم صهیونیستی به دلیل حمله به ساختمان کنسولگری ایران در سوریه»، پرداخت.

شبکه اسکای نیوز نیز به پوشش بیانات مقام معظم رهبری درباره مجازات و تنبیه رژیم صهیونیستی پرداخت.

خبرگزاری سانا سوریه نیز بیانات مقام معظم رهبری درباره واکنش ایران به شهادت سردار زاهدی و همرزمان این شهید در کنسولگری ایران دردمشق را پوشش داد.

شبکه روسیاالیوم روسیه نیز به پوشش بیانات مقام معظم پرداخت.

خبرگزاری رویترز به نقل بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران تیتر زد: اسرائیل باید برای حمله به سفارت سوریه تنبیه شود.

خبرگزاری فرانسه نیز سخنرانی مقام معظم رهبری را با این تیتر بازتاب داد: رهبر ایران بار دیگر تهدید انتقام علیه اسرائیل را مطرح کرد.

این خبرگزاری فرانسوی گزارش داد: آیت الله علی خامنه ای رهبر معظم ایران روز چهارشنبه بار دیگر هشدار داد که اسرائیل به دلیل حمله هوایی به دمشق که به شهادت هفت نفر از اعضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از جمله دو سردار منجر شد، «تنبیه» خواهد شد.

خبرگزاری آمریکایی آسوشیتدپرس نیز در مطلبی نوشت، آیت الله سیدعلی خامنه‌ای رهبر معظم ایران روز چهارشنبه وعده تلافی اقدام رژیم صهیونیستی در به شهادت رساندن سرداران ایرانی در سوریه را تکرار کرد.

آسوشیتدپرس با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری به مناسبت عید فطر و پایان ماه مبارک رمضان، نوشت: وی حمله به کنسولگری ایران در سوریه را در اوایل ماه جاری میلادی، «اشتباهی» علیه دفتر یک دیپلماتیک که خاک ایران محسوب می‌شود، دانست.

آسوشیتدپرس همچنین این بخش از بیانات رهبری را بازتاب داد که «وقتی به کنسولگری ما حمله می‌کنند انگار به خاک ما حمله می‌کنند. رژیم خبیث باید مجازات شود و مجازات خواهد شد».

آسوشیتدپرس به نقل از بیانات امروز مقام معظم رهبری افزود: وی همچنین از غرب به ویژه آمریکا و انگلیس به دلیل حمایت از رژیم اسرائیل در جنگ با حماس در غزه انتقاد کرد. چرا که «انتظار می‌رفت آنها در این فاجعه جلوی (رژیم اسرائیل) را می‌گرفتند. اما این کار را نکردند. دولت‌های غربی به وظایف خود عمل نکردند.»