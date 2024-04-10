به گزارش خبرنگار مهر، سوال سی ام طرح «زندگی با آیه‌ها» این است که آیات ۷ و ۸ سوره مبارکه زلزال به کدام گزینه اشاره دارد:

آیات ۷ و ۸ سوره مبارکه زلزال با کدامیک از آیات زیر تطبیق ندارد؟

۱. آیه ۱۶ سوره مبارکه لقمان

۲. آیه ۴۷ سوره مبارکه انبیاء

۳. آیه ۴۰ سوره مبارکه نساء

۴. هر سه گزینه صحیح است

علاقمندان به شرکت در این مسابقه می‌توانند گزینه صحیح را به سامانه ۳۰۰۰۱۳۸۸ ارسال کنند.

برندگان مسابقه پیامکی روز بیست و نهم ماه مبارک رمضان خانم «اکرم باقرزاده» از مشهد و «اثبات فتح اللهی» از انزلی می‌باشند.

برندگان این مسابقه هدایای خود را می‌توانند از ۱۴ فروردین ۱۴۰۳، با مراجعه به اداره تبلیغات اسلامی شهرستان محل سکونت خود دریافت کنند.