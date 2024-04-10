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۲۲ فروردین ۱۴۰۳، ۱۹:۴۶

سوال مسابقه روز سی ام طرح «زندگی با آیه‌ها» در گیلان

سوال مسابقه روز سی ام طرح «زندگی با آیه‌ها» در گیلان

رشت- سوال سی ام طرح «زندگی با آیه‌ها» مربوط به آیات ۷ و ۸ سوره مبارکه زلزال است.

به گزارش خبرنگار مهر، سوال سی ام طرح «زندگی با آیه‌ها» این است که آیات ۷ و ۸ سوره مبارکه زلزال به کدام گزینه اشاره دارد:

آیات ۷ و ۸ سوره مبارکه زلزال با کدامیک از آیات زیر تطبیق ندارد؟

۱. آیه ۱۶ سوره مبارکه لقمان

۲. آیه ۴۷ سوره مبارکه انبیاء

۳. آیه ۴۰ سوره مبارکه نساء

۴. هر سه گزینه صحیح است

علاقمندان به شرکت در این مسابقه می‌توانند گزینه صحیح را به سامانه ۳۰۰۰۱۳۸۸ ارسال کنند.

سوال مسابقه روز سی ام طرح «زندگی با آیه‌ها» در گیلان

برندگان مسابقه پیامکی روز بیست و نهم ماه مبارک رمضان خانم «اکرم باقرزاده» از مشهد و «اثبات فتح اللهی» از انزلی می‌باشند.

برندگان این مسابقه هدایای خود را می‌توانند از ۱۴ فروردین ۱۴۰۳، با مراجعه به اداره تبلیغات اسلامی شهرستان محل سکونت خود دریافت کنند.

کد مطلب 6075232

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