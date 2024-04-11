  1. سیاست
  2. دولت
۲۳ فروردین ۱۴۰۳، ۱۱:۵۴

در پیامی؛

مخبر شهادت اعضای خانواده «اسماعیل هنیه» را تسلیت گفت

مخبر شهادت اعضای خانواده «اسماعیل هنیه» را تسلیت گفت

معاون اول رییس جمهور به رییس دفتر سیاسی جنبش حماس پیام تسلیت صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور در پی جنایت بی رحمانه صهیونیست‌ها در به شهادت رساندن ۶ تن از فرزندان و نوه‌های اسماعیل هنیه، پیام تسلیتی صادر کرد.

متن پیام معاون اول رئیس جمهور بدین شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

وَبَشِّرِ الصَّابِرِینَ الَّذِینَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِیبَةٌ قَالُواْ إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعونَ

جناب آقای اسماعیل هنیه

رئیس محترم دفتر سیاسی جنبش حماس


شهادت شش تن از فرزندان و نوه‌های جنابعالی در اثر حمله کینه توزانه و جنایتکارانه غاصبان صهیونیستی را تبریک و تسلیت عرض می‌کنم.

شهادت فرزندان برومند جنابعالی توسط شقی‌ترین جنایتکاران روی زمین، در روز عید سعید فطر در باریکه خونین اما افتخارآمیز غزه، برای آن شهیدان والامقام موجب سعادت و عزت ابدی، برای جنابعالی و خانواده محترم تان موجب فخر و سرافرازی، برای ملت فلسطین زمینه‌ساز یاری و نصرت الهی و برای جنایتکاران صهیونیست و حامیان آنها موجب سرافکندگی، شکست، ذلت و ننگ ابدی است.

موضع شما در جایگاه یک مقام ارشد سیاسی و یک پدر در این واقعه سراسر تلخ، ستودنی است.

از خداوند بزرگ برای فرزندان و نوه‌های‌های شهید شما و بیش از ۳۴ هزار شهید ماه‌های اخیر نوار غزه و کرانه باختری رحمت و رضوان الهی و علو درجات و برای جنابعالی و خانواده محترم تان و همه بازماندگان شهدای ماه‌های اخیر فلسطین، صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت می‌کنم و از خداوند ریشه کن شدن رژیم صهیونیستی، این غده سرطانی نفرت انگیز را مسئلت دارم.

محمد مخبر

معاون اول رئیس جمهوری اسلامی ایران

کد مطلب 6075448
رامین عبداله شاهی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه