به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رسولی دبیر همایش بزرگمهر حکیم در حاشیه برگزاری این رویداد که عصر شنبه ۲۵ فروردین در تالار خیام خانه اندیشمندان با موضوعیت کاوشی در باب کیستی، آثار و سخنان بزرگمهر حکیم برگزار شد، گفت: این همایش برای روشن کردن بخش مهم و حساسی از تاریخ ایران در دوره ساسانیان و با حضور برترین اساتید دروس تاریخ از دانشگاه‌های مهم و معتبر کشور، نویسندگان و پژوهشگران بزرگ و صاحبنظران ارشد کشور همراه است.

وی افزود: بزرگمهر حکیم به عنوان یک شخصیت برجسته و فیلسوف و متفکر دوران باستان، که از سخنان حکمت‌آمیز او نیز مطالبی به جای مانده، نقش مهمی در تاریخ ادب و فرهنگ ایران دارد و یکی از شخصیت‌های مهم در شاهنامه است. در رابطه با او در طول تاریخ بحث‌های زیادی بین محققین و پژوهشگران مطرح بوده و برخی بر این باور بودن که اصولاً بزرگمهر حکیم در تاریخ وجود نداشته و این شخصیت ساخته و پرداخته ذهن شاعر یعنی حکیم ابوالقاسم فردوسی است.

این شاهنامه پژوه نواندیش گفت: بر اساس پژوهش‌های متعدد و مختلفی که صورت گرفته، به طور قطع به یقین ثابت شده است که شاهنامه کاملاً تاریخ محض است و با توجه به این مهم که قسمت‌های آخر شاهنامه مربوط به سلسله ساسانیان است و در تاریخ بودنش هیچ شک و تردیدی نمی‌توان داشت، روشن می‌شود که بزرگمهر حکیم یک شخصیت واقعی و ویژه در تاریخ ایران زمین است.

رسولی گفت: قطعاً بررسی وجود این شخصیت بنام ما را به خیلی از مسائل از جمله شکل و شمایل، و ساز و کار حکومت در دوران باستان و دیگر موارد مهم رهنمود می‌کند، به عنوان مثال پادشاه وقت از اشخاصی مانند بزرگمهر حکیم که جز دانشمندان، ادیبان و صاحب نظران بودند به عنوان رئیس انجمن مشورت گیرندگان از او استفاده می‌کند.

وی ادامه داد: به تعبیری بزرگمهر رئیس انجمن مشورت دهنده به پادشاه بوده است، ضمن اینکه ایشان یک شخصیت بزرگ و برجسته بوده که آثار این حکیم را در سخنانی که از وی به جای مانده می‌توان پیدا کرد. بر همین اساس بررسی و شناخت بیشتر این شخصیت تاریخی بسیار راهگشا و مؤثر خواهد بود.

این استاد ادب و فرهنگ گفت: قطعاً برگزاری این همایش با حضور افراد برجسته و صاحب نظر یک نگاه جدید، ویژه و پژوهشی و علمی به شخصیت بزرگمهر حکیم خواهد داشت که دستاورد آن به گونه‌ای خواهد بود که یک روزنه جدیدی به روی کل تاریخ ایران باستان بر ما گشوده می‌شود و ضمناً بخشی از شاهنامه که به بزرگمهر حکیم پرداخته مدنظر قرار خواهد گرفت.

همایش بزرگمهر حکیم با محوریت کتاب بزرگمهر حکیم نوشته محمد رسولی برگزار شد.