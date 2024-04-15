به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، حزبالله لبنان با صدور بیانیههایی از حملههای جدید خود به شمال سرزمینهای اشغالی خبر داد.
اداره اطلاعرسانی جنگی حزبالله لبنان تاکید کرد: در حمایت از ملت پایدار فلسطین در نوار غزه و مقاومت شجاع و شریف آنان، رزمندگان مقاومت اسلامی ساعت ۴:۵۵ عصر امروز دوشنبه پانزدهم آوریل ۲۰۲۴ تجمع نظامیان دشمن اسرائیلی در اطراف پادگان متات را با تسلیحات مناسب هدف گرفتند و آنان را به هلاکت رسانده یا زخمی کردند.
در بیانیه دیگر حزبالله لبنان نیز آمده است: در حمایت از ملت پایدار فلسطین در نوار غزه و مقاومت شجاع و شریف آنان، رزمندگان مقاومت اسلامی ساعت ۴:۵۵ عصر امروز دوشنبه پانزدهم آوریل ۲۰۲۴ تجمع نظامیان دشمن اسرائیلی در حرش حانیتا را با تسلیحات موشکی و گلولههای توپخانه هدف گرفتند و آنان را به صورت مستقیم مورد اصابت قرار دادند.
علاوه بر این موضع صهیونیستی «رویسات العلم» در تپههای اشغالی کفرشوبا ساعت ۵:۴۵ عصر به وقت محلی از سوی رزمندگان حزبالله لبنان هدف حمله موشکی قرار گرفت.
موضع صهیونیستی «الرادار» واقع در مزارع اشغالی شبعا نیز هدف دیگری بود که ساعت ۶:۴۰ عصر به وقت محلی از سوی حزبالله لبنان با تسلیحات موشکی مورد حمله قرار گرفت.
رسانههای عبری زبان نیز از برخورد چند موشک با منطقه اشغالی «کریات شمونه» واقع در شمال اراضی اشغالی خبر دادند.
از سوی دیگر خبرنگار المیادین در جنوب لبنان از حمله جنگندههای ارتش رژیم صهیونیستی به شهرکهای «الحولا» و «مجدل زون» و اطراف منطقه «الناقوره» در جنوب لبنان خبر داد.
بر اساس گزارشهای رسیده در حمله جنگندههای صهیونیست به شهرک مجدل زون یک بانوی لبنانی زخمی شده است.
همچنین توپخانه ارتش رژیم صهیونیستی شهرک «حانین» و اطراف شهرک «علما الشعب» در جنوب لبنان را گلولهباران کرد.
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