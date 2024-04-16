به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، مایک جانسون، سخنکوی مجلس نمایندگان آمریکا وعده داده است تا لایحه پیشنهادی جو بایدن، رییس جمهور این کشور برای کمک به اوکراین را که مدت‌ها در کنگره مسدود مانده است، پیش برده و به تصویب برساند.

این لایحه پیشنهادی به دلیل مناقشه حزبی، ماه‌ها در در کنگره آمریکا به بن‌بست خورده است. براساس گزارش‌ها، جانسون در جلسه‌ای پشت درهای بسته، به جمهوری‌خواهان مجلس نمایندگان گفته است که تمایل دارد تا لایحه مستقلی را صرفا برای تامین کمک نظامی برای کی‌یف، به رای بگذارد. همچنین انتظار می‌رود که مجلس نمایندگان لوایح جداگانه‌ای درباره تامین کمک برای اسراییل و تایوان را نیز به رای بگذارد.

نیویورک‌تایمز به نقل از جانسون مدعی شد: می‌دانیم که جهان چشم به واکنش ما دوخته است. رهبران روسیه، چین و ایران منتظرند تا ببینند که آیا آمریکا در کنار متحدان و منافعش در سراسر جهان خواهند ماند و ما این کار را خواهیم کرد!

جمهوری‌خواهان مجلس نمایندگان تاکنون از تصویب لایحه کمک خارجی که باید اکتبر پارسال پیشنهاد داد، خودداری کرده‌اند؛ این لایحه شامل کمک ۶۱ میلیارد دلاری به اوکراین است.

تاخیر در ارسال کمک برای اوکراین، ولودیمیر زلنسکی، رییس جمهور این کشور و سایر مقامات کی‌یف را آشفته کرده است. آنها تلفات گسترده و فزاینده در میدان جنگ با روسیه را ناشی از کمبود سلاح و مهمات خارجی و سامانه‌های پدافندی می‌دانند. زلنسکی هفته پیش هشدار داد که اگر کنگره(آمریکا) به اوکراین کمک نکند، این کشور جنگ را خواهد باخت.