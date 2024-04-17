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۲۹ فروردین ۱۴۰۳، ۹:۰۳

فقط امکان ثبت نام وجود دارد؛

آخرین فرصت ثبت‌نام در نوبت دوم کنکور سراسری ۱۴۰۳ آغاز شد

آخرین فرصت ثبت‌نام در نوبت دوم کنکور سراسری ۱۴۰۳ آغاز شد

داوطلبانی‌که موفق به ثبت‌نام در نوبت دوم آزمون سراسری سال ۱۴۰۳ نشده اند از امروز چهارشنبه ۲۹ فروردین ماه تا روز پنجشنبه ۳۰ فروردین ماه می توانند در این آزمون ثبت‌نام کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به درخواست مکرر داوطلبانی‌که در روزهای ۷ تا ۱۶ فروردین ماه ۱۴۰۳ به دلیل تعطیلات عید نوروز موفق به ثبت‌نام در نوبت دوم آزمون سراسری سال ۱۴۰۳ نشدند، برای آخرین بار ترتیبی اتخاذ شده است که صرفاً در روزهای چهارشنبه ۲۹ فروردین و پنجشنبه ۳۰ فروردین ماه نیز بتوانند نسبت به ثبت‌نام در آزمون مذکور اقدام کنند.

داوطلبان باید ضمن مطالعه دفترچه راهنمای ثبت‌نام و اطلاعیه‌های مذکور که از طریق درگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش آموزش کشور قابل دسترس است، نسبت به ثبت‌نام در همین درگاه اطلاع‌رسانی در این نشانی https://my.sanjesh.org/login اقدام کنند.

بر اساس اعلام سازمان سنجش آموزش کشور این آخرین فرصت برای متقاضیانی است که موفق به ثبت‌نام در این آزمون نشده‌اند و بعد از این تاریخ هیچ درخواستی برای ثبت‌نام و یا ویرایش اطلاعات قابل پذیرش نخواهد بود.

داوطلبانی که قبلاً در این آزمون ثبت‌نام کرده‌اند در این مرحله امکان ویرایش اطلاعات ندارند.

نوبت دوم آزمون سراسری سال ۱۴۰۳ در روزهای پنجشنبه و جمعه ۷ و ۸ تیر ماه ۱۴۰۳ برگزار خواهد شد.

داوطلبان باید توجه کنند که نوبت اول آزمون سراسری سال ۱۴۰۳ روزهای پنجشنبه و جمعه ۶ و ۷ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ برگزار می‌شود.

کد مطلب 6080377

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    نظرات

    • پرهام IR ۰۲:۵۲ - ۱۴۰۳/۰۱/۳۱
      1 0
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      وای من کلا جا موندم تیر ماهو چیکار کنم بازم امکان ثبت نام باز میشه😥😥😥😥😥😥
      • ابوالفضل IR ۰۰:۰۹ - ۱۴۰۳/۰۲/۰۲
        0 0
        اگه رشته های مهندسی یا خدمات مثل حسابداری میخوای تو کنکور فنی حرفه ای ثبت نام کن اکثریت رشته ها بر اساس سوابق تحصیلی هستند و راحت قبول میشی بدون آزمون با مدرک نظری هم میشه ثبت نام کرد
    • حمیده IR ۱۰:۲۶ - ۱۴۰۳/۰۲/۰۷
      0 0
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      ما جا موندگان ثبت نام کنکور تیر ماه هستیم تو رو خدا یک روز دیگه به ما مهلت بدین ۲/۷/۱۴۰۳

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