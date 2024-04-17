به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به درخواست مکرر داوطلبانیکه در روزهای ۷ تا ۱۶ فروردین ماه ۱۴۰۳ به دلیل تعطیلات عید نوروز موفق به ثبتنام در نوبت دوم آزمون سراسری سال ۱۴۰۳ نشدند، برای آخرین بار ترتیبی اتخاذ شده است که صرفاً در روزهای چهارشنبه ۲۹ فروردین و پنجشنبه ۳۰ فروردین ماه نیز بتوانند نسبت به ثبتنام در آزمون مذکور اقدام کنند.
داوطلبان باید ضمن مطالعه دفترچه راهنمای ثبتنام و اطلاعیههای مذکور که از طریق درگاه اطلاعرسانی سازمان سنجش آموزش کشور قابل دسترس است، نسبت به ثبتنام در همین درگاه اطلاعرسانی در این نشانی https://my.sanjesh.org/login اقدام کنند.
بر اساس اعلام سازمان سنجش آموزش کشور این آخرین فرصت برای متقاضیانی است که موفق به ثبتنام در این آزمون نشدهاند و بعد از این تاریخ هیچ درخواستی برای ثبتنام و یا ویرایش اطلاعات قابل پذیرش نخواهد بود.
داوطلبانی که قبلاً در این آزمون ثبتنام کردهاند در این مرحله امکان ویرایش اطلاعات ندارند.
نوبت دوم آزمون سراسری سال ۱۴۰۳ در روزهای پنجشنبه و جمعه ۷ و ۸ تیر ماه ۱۴۰۳ برگزار خواهد شد.
داوطلبان باید توجه کنند که نوبت اول آزمون سراسری سال ۱۴۰۳ روزهای پنجشنبه و جمعه ۶ و ۷ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ برگزار میشود.
نظر شما