به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پارک فناوری پردیس، احمد عطارزاده مسئول اجرایی معرکه درباره این رویداد گفت: معرکه برای اولین‌بار در رویداد اینوتکس روی استیج قرار گرفت و این فرصت را برای تیم های استارتاپی ایجاد کرده تا همه ایده یا کسب‌وکار خود را ارائه کنند.

او ادامه داد: پس از تجربه نخست برگزاری این رویداد، ما مشغول برنامه‌ریزی برای توسعه معرکه بعنوان یک کسب و کار مستقل بودیم و حالا در آستانه‌ برگزاری دومین دوره از رویدادهای معرکه در اینوتکس ۲۰۲۴، معرکه این ظرفیت را دارد که فرصت حضور استارتاپ های بیشتری را در رویداد اینوتکس فراهم کند.

عطارزاده گفت با تلاش تیم برگزاری و حمایت های پارک فناوری پردیس، معرکه دور اول اتفاق پرشور و جذابی را رقم زد، آنقدر که تصمیم گرفتیم در پاییز سال گذشته، دبیرخانه دایمی معرکه را راه‌اندازی کنیم و طی برنامه‌ریزی‌های انجام شده، قرار شد که بخش آموزش و جذب سرمایه نیز به معرکه اضافه شود.

او تاکید کرد: با توجه به ارتباط تیم اجرایی معرکه با استیج رویدادهای بزرگ، این فرصت را برای تیم ها و استارت اپ ها ایجاد خواهیم کرد تا بتوانند در رویدادهای مختلف حضور پیدا کرده و ایده و فعالیت‌های خود را به مخاطبین اعلام کنند.

عطارزاده گفت: به همین منظور، تیم محتوایی معرکه اقدام به تولید محتوای تخصصی برای استارتاپ کرده است و طی قراردادی با پلتفرم‌های شتابدهی، این قصد را دارد که آموزش پیش شتابدهی را بصورت ویژه در معرکه اضافه کنیم. از سوی دیگر طی جلساتی که با صندوق‌های سرمایه‌گذاری مختلف داشتیم مقرر شد محتوای معرفی استارتاپ های حاضر در معرکه به این صندوق‌ها ارایه شود و معرکه پلی بین استارتاپ و سرمایه‌گذاران باشد.

او افزود: یکی از مهمرتین تغییرات معرکه امسال این است که ما قصد داریم امسال معرکه را به صورت بین‌المللی منتشر کنیم. ترجمه یا زیرنویس ارایه کسب و کارها در معرکه به زبان انگلیسی و عربی و انتشار آنها در رسانه مجله اقتصاد دیجیتال ایران «آیدیا» یکی از اقداماتی است که امسال برای اولین بار انجام خواهد شد و طبق رایزنی‌های و ارتباطاتی که تا کنون برقرار شده است، امیدوارم که بتوانیم برای این کسب و کارها، ارزآوری داشته باشیم.

عطارزاده گفت: با توجه به حمایت های پارک فناوری پردیس، قرار نیست معرکه محدود به رویداد اینوتکس باشد. قطعا رویداد اصلی معرکه هر سال در اینوتکس برگزار می شود اما با برنامه ریزی های ما، قرار است که معرکه‌های استانی و بصورت ماهانه برگزار شود تا استارتاپ های استان‌های دیگر نیز از فرصت آموزشی و جذب سرمایه‌ی معرکه بهره‌مند شوند.

استارتاپ ها و متقاضیان می توانند با مراجعه به آدرس showcase.inotex.com برای حضور در این رویداد ثبت نام کنند.

سیزدهمین نمایشگاه فناوری و نوآوری «اینوتکس ۲۰۲۴» از ۱۸ تا ۲۱ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۳ در پارک فناوری پردیس برگزار می‌شود. این نمایشگاه میزبان بیش از ۴۵۰ شــرکت نوآور و فناور در قالب غرفه دار و بیش از ۱۰ رویداد جانبی خواهد بود.