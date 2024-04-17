کشف ۴ تن و ۹۵۰ کیلوگرم قاچاق بادام در شهر ری

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ کارآگاه مهدی افشاری رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران با اشاره به اینکه با انجام اقدامات فنی و پلیسی مأموران این پلیس موفق به کشف محل دپوی خشکبار قاچاق شدند، عنوان کرد: با شناسایی محل دقیق کالای قاچاق به دست آمده مالک انباری در محدوده خیابان ری اقدام به انتقال خشکبار قاچاق از شهرهای جنوبی کشور به این مکان کرده است.

این مقام انتظامی ابراز داشت: با محرز شدن دپو خشکبار قاچاق در این انباری نتیجه تحقیقات انجام شده در اختیار مرجع قضائی قرار گرفت.

وی تصریح کرد: با هماهنگی‌های قضائی تیمی از کارآگاهان پایگاه جنوب پلیس امنیت اقتصادی وارد عمل شدند و در بازرسی از این محل ۱۱۰ کیسه ۴۵ کیلوگرمی در مجموع ۴ تن و ۹۵۰ کیلوگرم مغز بادام درختی کشف شد.

سرهنگ افشاری با اشاره به اینکه انبار مذکور با دستور قضائی پلمب و محموله قاچاق تحویل سازمان اموال تملیکی تهران شد، افزود: کارشناسان ارزش این کالاها را ۲۵ میلیارد ریال برآورد کرده‌اند.

به گفته رئیس پلیس امنیت اقتصادی پایتخت، در این رابطه یک متهم دستگیر و تحویل مراجع قضائی شد.

