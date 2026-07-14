افت فشار آب در برخی مناطق مشهد؛ قطع برق عامل اختلال در آبرسانی

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین اسماعیلیان با بیان اینکه برخی از منابع آبی در شهرستان مشهد «فیدر» اختصاصی ندارند، اظهار کرد: فیدر مجموعهای از خطوط، کابلها و یا تجهیزات بوده که وظیفه اصلی آنها انتقال برق از منبع تولید یا پستهای اصلی به نقاط مصرف و یا تجهیزات توزیع پایین دستی است، بنابراین با نبود فیدرها، قطع برق منجر به افت فشار و اختلال در آبرسانی میشود.
مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب مشهد بیان کرد: این موضوع در مناطقی مانند بلوار شاهنامه، رسالت و روستاهای اطراف مشهد که از منابع و چاههای محلی استفاده میکنند، افت فشار را به همراه دارد.
وی با بیان اینکه تیرماه تا دهه سوم مردادماه زمان اوج مصرف آب و برق است، بیان کرد: افزایش دمای هوا در سالجاری نسبت به مدت مشابه پارسال نیز در افزایش مصرف تاثیرگذار بوده است.
اسماعیلیان تاکید کرد: مدیریت مصرف و خودداری از مصارف غیرضروری در این شرایط ضروری است و با همراهی شهروندان میتوان بدون مشکل تابستان امسال را پشت سرگذراند.
مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب مشهد در خصوص احتمال جیرهبندی آب در مشهد نیز گفت: جیرهبندی آب مانند اعمال خاموشی برق با صرفهجویی همراه نیست و آب قابلیت ذخیره سازی دارد.
به گفته وی، همچنین قطع و وصل آب منجر به افزایش اتفاق در شبکه آبرسانی میشود، از این رو جیرهبندی خط قرمز ماست و امیدواریم با همراهی شهروندان ناترازی بین تولید و مصرف آب به حداقل برسد و به موقعیت جیرهبندی نرسیم.
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