اله دادی: ۳۲ خانوار تحت پوشش بهزیستی در مرکزی صاحب مسکن شدند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی اله دادی ظهر سه شنبه در نشست استاندار مرکزی با مدیران و کارکنان اداره‌کل بهزیستی استان مرکزی اظهار کرد: هفته بهزیستی امسال با شعار «با هم برای بهزیستن؛ مشارکت امروز، توانمندسازی فردا» برگزار می‌شود.

وی افزود: سازمان بهزیستی ۱۷۲ مأموریت تخصصی را بر عهده دارد و با وجود گستردگی وظایف، کارکنان این مجموعه با تعهد، ایثار و تلاش مستمر، خدمات مورد نیاز جامعه هدف را ارائه می‌کنند.

اله دادی تصریح کرد: در حال حاضر از مجموع بیش از ۴۷۰ پست سازمانی بهزیستی استان مرکزی، تنها ۲۷۷ پست دارای نیروی شاغل است و این کمبود، کارکنان را ناگزیر به انجام همزمان چندین مسئولیت کرده است.

وی ادامه داد: سازمان بهزیستی خدمات تخصصی خود را در حوزه‌های توانبخشی، سلامت اجتماعی، حمایت از سالمندان و افراد دارای معلولیت، پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی، اورژانس اجتماعی، مشارکت‌های مردمی و توانمندسازی جامعه هدف ارائه می‌کند.

مدیرکل بهزیستی استان مرکزی تاکید کرد: همزمان با اجرای برنامه هفتم توسعه، معاونت اجتماعی بهزیستی با رویکرد سیاست‌گذاری و مدیریت آسیب‌های اجتماعی، فعالیت‌ها و خدمات خود را توسعه داده است.

وی افزود: رسیدگی به کودکان کار، زنان آسیب‌دیده، دختران در معرض آسیب و مدیریت خط ۱۲۳ از مهم‌ترین مأموریت‌های اورژانس اجتماعی بهزیستی است.

اله‌دادی بیان کرد: جذب مشارکت خیران، توسعه ظرفیت‌های اجتماعی و افزایش کمک‌های غیرنقدی از مهم‌ترین برنامه‌های بهزیستی است که با همراهی خیران نتایج مطلوبی به همراه داشته است.

وی افزود: سال گذشته با اختصاص ۶۰ میلیارد ریال کمک بلاعوض، زمینه خانه‌دار شدن ۳۲ خانوار تحت پوشش بهزیستی فراهم شد و همزمان با هفته بهزیستی نیز یک واحد مسکونی به‌صورت نمادین افتتاح می‌شود.

اله دادی تصریح کرد: با وجود محدودیت منابع، حمایت از کارکنان در حد ظرفیت‌های موجود انجام شده، اما محدودیت‌های اعتباری و قانونی، توسعه خدمات رفاهی را با چالش مواجه کرده است.