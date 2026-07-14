توسعه مرکزی در گرو پیوند عدالت اجتماعی و ارتقای خدمات بهزیستی است

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی زندیه وکیلی ظهر سه شنبه در نشست و دیدار با مدیران و کارکنان اداره‌کل بهزیستی استان مرکزی به مناسبت هفته بهزیستی اظهار کرد: سلامت و نشاط اجتماعی پیش‌نیاز توسعه پایدار است و با توجه به سالمندی جمعیت و شرایط اجتماعی استان، تقویت خدمات حمایتی و توانبخشی ضروری است.

وی افزود: پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و تقویت خدمات حمایتی و توانبخشی باید همزمان و متناسب با شرایط اجتماعی استان در دستور کار قرار گیرد.

زندیه وکیلی تصریح کرد: توسعه متوازن مستلزم برخورداری برابر همه شهرستان‌ها از فرصت‌های توسعه و توجه همزمان به ابعاد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و زیست‌محیطی است.

وی ادامه داد: پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی باید در اولویت باشد اما حمایت، توانبخشی و توانمندسازی افراد دارای معلولیت، سالمندان، بیماران و سایر اقشار نیازمند نیز از مسئولیت‌های اساسی نظام حکمرانی است.

استاندار مرکزی تاکید کرد: بخش عمده خدمات حمایتی بهزیستی با مشارکت خیران و مراکز غیردولتی ارائه می‌شود و تداوم این خدمات بدون همراهی این ظرفیت‌ها امکان‌پذیر نیست.

وی افزود: با وجود محدودیت منابع و افزایش نیازهای جامعه هدف، کارکنان بهزیستی باید با صبوری، احترام و رویکردی انسانی پاسخگوی مطالبات مردم باشند.

زندیه وکیلی خدمت در بهزیستی را توفیقی الهی برای گره‌گشایی از مشکلات مردم دانست و بیان کرد: تکریم ارباب‌رجوع، شنیدن دغدغه‌های مردم و برخورد مناسب با مراجعان، حتی در صورت محدودیت امکانات، نقش مؤثری در کاهش آسیب‌های اجتماعی دارد.

استاندار مرکزی گفت: ارتقای رفاه کارکنان بهزیستی مستلزم بهره‌گیری از ظرفیت‌های استان در حوزه‌های رفاهی، مسکن، ورزش، فرهنگ و نشاط سازمانی است و صرفاً به افزایش حقوق محدود نمی‌شود.

وی ادامه داد: بهره‌گیری از نیروهای متخصص درون‌سازمانی، مورد تأکید است و مدیران آینده بهزیستی باید از بدنه تخصصی این سازمان انتخاب شوند.

زندیه وکیلی تصریح کرد: استانداری مرکزی با بهره‌گیری از همه ظرفیت‌های استان، از برنامه‌های بهزیستی برای ارتقای کیفیت خدمات و بهبود شرایط جامعه هدف حمایت می‌کند.