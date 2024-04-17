محموله بزرگ کالای قاچاق در گناوه کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حیدر سوسنی بعد از ظهر چهار شنبه در جمع خبرنگاران گفت: در راستای اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مأموران انتظامی شهرستان گناوه در راستای اخبار واصله مبنی بر وجود کالاهای قاچاق در یکی از انبارهای آن شهرستان، ضمن هماهنگی با مقام قضائی از محل مورد نظر بازرسی به عمل آوردند.

وی افزود: مأموران در این بازرسی مقادیری اقلام آرایشی و بهداشتی از قبیل: تعداد ۲ هزار و ۸۸۰ عدد ادکلن، ۱۴ عدد سرم بوتاکس، ۹۰ عدد مایع چسبنده ماسک، ۲۵ عدد ماسک صورت، ۴۸ عدد کرم دست و صورت در مارک‌ها و سایزها و مدل‌های مختلف که فاقد هر گونه مدارک مثبته گمرکی بوده را کشف کردند.

فرمانده انتظامی استان بوشهر با بیان اینکه کارشناسان ارزش کالای کشف شده را ۱۵ میلیارد ریال اعلام داشتند، تصریح کرد: در این خصوص یک نفر متهم دستگیر و با تشکیل پرونده به مرجع ذی صلاح معرفی شد.

کشف بیش از ۴۰۰ میلیارد ریال انواع کالای قاچاق در بوشهر

فرمانده انتظامی استان بوشهر گفت: پلیس امنیت اقتصادی استان با همکاری فرمانده انتظامی شهرستان‌های تابعه در راستای اجرای طرح ۷۲ ساعته مقابله با قاچاق کالا و ارز موفق به کشف انواع کالای قاچاق از قبیل: پوشاک، تجهیزات رایانه، گوشی تلفن همراه، لوازم آرایشی و بهداشتی، مواد خوراکی و غیره شدند.

سردار سوسنی ببیان کرد: کارشناسان ارزش کالاهای کشف شده در اجرای طرح مذکور را ۴۵۰ میلیارد ریال اعلام کردند.

وی از شهروندان خواست به منظور حمایت از تولیدات داخلی و مبارزه با قاچاق کالا، از خرید و استفاده از کالاهای قاچاق خودداری و موارد مشکوک را به فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ و یا تلفن ۰۹۶۳۰۰ ستاد خبری پلیس امنیت اقتصادی فراجا اطلاع دهند

توقیف محموله میلیاردی قاچاق در دشتستان

فرمانده انتظامی استان بوشهر گفت: مأموران انتظامی ایستگاه بازرسی شهید صلاحی در راستای طرح مبارزه با قاچاق کالا، حین کنترل وسایل نقلیه عبوری به یک دستگاه کامیون مشکوک و به ظن حمل کالای قاچاق آن را متوقف نمودند.

این مقام انتظامی افزود: مأموران در بازرسی از این کامیون ۷۰۰ کارتن کارتریج و قطعات کارتریج در مارک‌ها و سایزهای مختلف، تعداد ۱۰ کارتن چسب پنج سانتی، ۱۰ کارتن مواد خوراکی، تعداد ۶ کارتن لنت خودرو و پیچ گوشتی برقی که فاقد هرگونه مدارک مثبته گمرکی بوده را کشف کردند.

سردار سوسنی با بیان اینکه کارشناسان ارزش ریالی محموله کشف شده را ۳۰ میلیارد ریال برآورد کردند، خاطرنشان کرد: در این ارتباط ۱ نفر متهم دستگیر و با تشکیل پرونده به مرجع ذی صلاح معرفی شد.