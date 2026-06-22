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۱ تیر ۱۴۰۵، ۲۰:۱۲

۱۸ دستگاه غلتک در عسلویه توقیف شد

۱۸ دستگاه غلتک در عسلویه توقیف شد

بوشهر- فرمانده انتظامی استان بوشهر از توقیف ۱۸ دستگاه غلتک ۱۲٫۵ تنی قاچاق به ارزش ۲۷۰ میلیارد تومان توسط پلیس امنیت اقتصادی استان با همکاری فرماندهی انتظامی شهرستان عسلویه خبر داد.

به گزاش خبرنگار مهر، سردار حیدر سوسنی عصر دوشنبه در جمع خبرنگاران از اجرای یک عملیات موفق توسط پلیس امنیت اقتصادی استان خبر داد و اعلام کرد: مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان با همکاری فرماندهی انتظامی شهرستان عسلویه، موفق به توقیف ۱۸ دستگاه غلتک ۱۲٫۵ تنی قاچاق شدند.

فرمانده انتظامی استان بوشهر با اشاره به ارزش بالای این محموله تصریح کرد: کارشناسان ارزش این محموله را ۲۷۰ میلیارد تومان برآورد کرده‌اند.

سردار سوسنی در پایان خاطرنشان کرد: برخورد قاطع با هرگونه قاچاق و احتکار کالاهای اساسی و تجهیزات راهسازی به‌صورت ویژه در دستور کار پلیس امنیت اقتصادی استان قرار دارد .

وی از شهروندان خواست هرگونه موارد مشکوک را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

کد مطلب 6868142

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