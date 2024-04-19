۱۵ مصدوم در تصادف اتوبوس و کامیون در محور انار به مهریز 

محمد عشقی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: صبح امروز جمعه ۳۱ فروردین ماه در محور مهریز به انار یک دستگاه کامیون و اتوبوس با هم برخورد کردند و در جریان آن ۱۵ نفر مصدوم شدند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان یزد افزود: این حادثه در ساعت ۴:۱۴ دقیقه بامداد امروز در محور انار به مهریز در ۱۵ کیلومتری پایگاه زین الدین رخ داد و بلافاصله پس از گزارش، نیروهای امدادی هلال احمر پایگاه امداد و نجات جاده‌ای زین الدین مهریز با یک دستگاه آمبولانس و خودرو نجات به محل حادثه اعزام شدند.

وی یادآور شد: اتوبوس از ایرانشهر به سمت اصفهان در حال عزیمت بود.

عشقی ادامه داد: دو نفر مصدومان توسط آمبولانس هلال احمر به بیمارستان فاطمه الزهرا مهریز و بقیه مصدومان توسط آمبولانس اورژانس به نزدیکترین مرکز درمانی انتقال یافتند.

وی بیان کرد: علت این حادثه توسط پلیس در دست بررسی است و اسامی مجروحان نیز توسط پلیس اعلام خواهد شد.