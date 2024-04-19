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۳۱ فروردین ۱۴۰۳، ۱۴:۵۷

کارشناس سازمان غذا و دارو اعلام کرد؛

مادران باردار مراقب مصرف کرم های ضد آفتاب باشند

مادران باردار مراقب مصرف کرم های ضد آفتاب باشند

کارشناس اداره کل آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو، درباره مصرف کرم های ضد آفتاب در مادران باردار و کودکان، نکاتی را متذکر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سارا میرحقی ساعتچی اظهار داشت: اغلب زنان باردار می‌دانند که خوردن برخی مواد غذایی یا ویتامین‌ها ممکن است برای جنین خطرناک باشد، اما شاید به این موضوع دقت نکنند که برخی از موادی که از طریق پوست جذب می‌شود مانند کرم و لوسیون‌ها نیز ممکن است بر سلامت جنین تأثیرگذار باشد.

وی در رابطه با مصرف کرم ضد آفتاب برای خانم‌های باردار و کودکان تصریح کرد: برای این گروه توصیه می‌شود، از ضدآفتاب های فیزیکی یا مینرال استفاده کنند که دارای فیلترهای فیزیکی زینک اکساید یا تیتانیوم دی اکساید هستند.

میرحقی ساعتچی گفت: در صورت مصرف ضدآفتاب‌های حاوی رنگدانه باید در رابطه با مصرف ضدآفتاب‌های رنگی دقت شود میزان کافی از ضدآفتاب مورد استفاده قرار گیرد.

کد مطلب 6082511
حبیب احسنی پور

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