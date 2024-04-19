به گزارش خبرگزاری مهر، حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان که برای شرکت در نشست شورای امنیت پیرامون وضعیت خاورمیانه و فلسطین و نیز رایزنی‌های دیپلماتیک در نیویورک به سر می‌برند، با میریانا اسپولیاریک ایگر، رئیس کمیته بین المللی صلیب سرخ دیدار و گفتگو کرد.

وزیر امور خارجه کشورمان در این دیدار ضمن تشکر از تلاش‌های کمیته بین المللی صلیب سرخ در خصوص فلسطین و غزه، شرایط انسانی مردم مظلوم فلسطین را بسیار نگران کننده توصیف کرد و گفت: متأسفانه رویکردهای سیاست‌زده، دوگانه و غلط تاکنون باعث شده است تلاش‌های سیاسی برای پایان بحران غزه بی‌نتیجه باقی بماند.

امیرعبداللهیان گفت آنچه اتفاق افتاده، یک فاجعه انسانی در غزه است و تهدیدات نتانیاهو برای حمله به رفح، می‌تواند ابعاد این فاجعه را عمیق‌تر کند. وی نسبت به توسعه تنش هشدار داد و خاطر نشان کرد که سیاست جمهوری اسلامی ایران همواره خویش‌تن‌داری بوده است.

میریانا اسپولیاریک ایگر، رئیس کمیته بین المللی صلیب سرخ نیز در این دیدار با تشکر از تلاش‌های سیاسی جمهوری اسلامی ایران برای کمک به پایان جنگ، از وضعیت وخیم انسانی در غزه شدیداً اظهار نگرانی کرد.

وی با تشریح تلاش‌های کمیته بین المللی صلیب سرخ در ارسال کمک‌ها و کاهش آلام انسانی ساکنان غزه گفت، تمام تلاش‌های خود را به منظور ارسال کمک‌های انسانی به غزه بکار می‌برد.

وی نسبت به شرایط خطرناک رفح نیز ابراز نگرانی کرد و گفت همه تلاش‌های خود را به منظور عدم وقوع یک فاجعه انسانی بکار خواهد بست.

وی همچنین به شرایط نگران کننده انسانی در برخی دیگر از کشورهای منطقه علاوه بر فلسطین اشاره کرد و گفت همه تلاش‌های خود را برای تماس و گفتگو با تمام طرف‌ها که از توان و نفود برای مدیریت اوضاع برخوردار هستند، به کار خواهد بست.

خبرنگار: مهدی لطیفی