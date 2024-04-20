ضرورت راه اندازی کانون نخبگان علوم انسانی

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه شورای تحول و ارتقا علوم انسانی با حضور حجت الاسلام والمسلمین عبدالحسین خسروپناه دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی و دکتر سعیدرضا عاملی رئیس شورای تحول و ارتقا علوم انسانی برگزار شد.
حجتالاسلام و المسلمین عبدالحسین خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در نشست شورای تحول و ارتقا علوم انسانی با تشکر از جدیت دکتر عاملی برای پیگیری تحول در علوم انسانی بر تدوین آئین نامه ارتقای اعضای هیأت علمی و به روزرسانی نقشه جامع علمی کشور تاکید کرد و گفت: به زودی نسخه نهایی آئین نامه ارتقا از سوی وزیر علوم ارائه میشود، مقرر شده که در این آئین نامه علوم انسانی، اجتماعی و هنر مجزا دیده شود، باید تدبیری شود که اعضای کارگروههای شورای تحول و ارتقا علوم انسانی نظرات خود را درباره آئین نامه بیان کنند.
وی ادامه داد: مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور در حال تدوین آئین نامه ارتقای علوم انسانی است، کارگروههای شورای تحول و ارتقای علوم انسانی میتوانند پیشنهادهای خود را به این مرکز ارائه دهند.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: فرهنگستانهای علوم و علوم پزشکی در حال به روزرسانی نقشه جامع علمی کشور در بخشهای اختصاصی خود هستند، حوزه علوم انسانی نقشه جامع علمی کشور نیز مربوط به شورای تحول و ارتقا علوم انسانی است.
استاد خسروپناه با اشاره به پیشینه شورای تحول و ارتقا علوم انسانی گفت: پیش از این گروههای علمی در شورای تحول و ارتقا علوم انسانی تنها به سرفصلهای دروس میپرداختند در حالی که ۱۰ وظیفه جدی برای این شورا در نظر گرفته شده بود.
وی اضافه کرد: در ارتقای علوم انسانی باید الگوی حکمرانی تحول علوم انسانی را مشخص کنیم، باید از نظرات همه استادان استفاده شود، الگوی حکمرانی باید با مشارکت حداکثری نخبگانی تدوین شود.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی بیان کرد: در حوزه علوم انسانی علوم اجتماعی در دو دهه اخیر کارهای زیادی شده است رسالهها و پایان نامهها مختلف نوشته شده است. بومی سازی علوم انسانی در جامعه نخبگانی شکل گرفته است، پیشنهاد میشود شبیه انجمنهای علمی، انجمن نخبگانی علوم انسانی اسلامی راه اندازی شود و به عنوان کانون یا بنیاد فعالیت داشته باشد و جمع نخبگانی باشند ما هم پیشتبانی میکنیم چراکه تحول در علوم انسانی با تشکیلات اداری شکل نمیگیرد و باید تشکلهای نخبگانی در این زمینه ایجاد شود.
وی با تاکید بر این نظریههایی که از سوی فلاسفه و نخبگان کشور تدوین شده باید به کتابهای درسی منقل شود، ادامه داد: مثلاً نظریههای رشد، فرهنگی و غیره که داریم باید در کتابهای درسی گنجانده شود.
برای تحول در علوم انسانی باید به زنجیره دانش توجه شود
دکتر سعیدرضا عاملی در نشست شورای تحول و ارتقا علوم انسانی اظهار کرد: در حال حاضر ۶ میلیارد و ۱۵۰ میلیون کاربر اینترنت در جهان وجود دارد، اقتصاد اینترنت به ۱۷ تریلیون دلار از ۱۴۰ تریلیون دلار جی دی پی جهان رسیده است و سهم ایران از این بازار ۳۰ میلیارد دلار است، اگر سهم جمعیت ایران از جهان را که ۱.۱ جمعیت جهان است را در نظر بگیریم قاعدتاً سهم ما از جی دی پی باید به بیش از یک تریلیون دلار میرسید که ۱۵۰ میلیارد دلار به اینترنت اختصاص پیدا میکرد.
وی ادامه داد: حوزه اقتصاد دیجیتال جای رشد دارد، خیلی از منابع فرهنگ خیلی در فضای مجازی قرار دارد ولی حوزه رشته اقتصاد دیجیتال و فضای رسانهای چقدر رشته داریم، اینها قلمرو بزگی شدن را بازسازی نکردیم به هرحال توقع میرود که اقداماتی صورت گیرد.
رئیس شورای تحول و ارتقا علوم انسانی با اشاره به انتصاب رؤسای کارگروهها بیان کرد: در حکم رؤسای کارگروه بر آئین نامه شورای تحول و وظایف این شورا تاکید شده است، بر این مبنا برای کارگروهها وظایفی نظیر گسترش شبکه، همکاری مشترک کارگروهها، تهیه برنامه کلان حوزه آموزش و پژوهش بر اساس نظام مسائل منطقهای ملی و بین المللی، اهتمام جدی در بازنگری برنامههای درسی با اولویت بین رشتهای و چند رشتهای مبتنی بر بومی سازی - تعالی سازی - روزآمدی و کاربردی سازی، تدوین ضوابط لازم مبتنی بر مقتضیات آمایش برای انحلال یا اصلاح و گسترش رشتههای جدید در نظر گرفته شده است.
دکتر عاملی زنجیره دانشی علوم انسانی را از آموزش و پرورش تا آموزش عالی و آموزش پزشکی و وزارت بهداشت و درمان قلمداد کرد و گفت: قلمرو تحول در علوم انسانی در این زنجیره دانشی است و رؤسای کارگروهها به زنجیره دانش توجه داشته باشند.
وی در ادامه بر ارتقای سطح آموزش مهارتی در رشتههای در کلیه مقاطع، برنامه ریزی برای محتوای ناب در منابع آموزشی، تألیف کتاب، برنامه ریزی برای تولید علم و نظریه پردازی، برنامه ریزی برای برنامههای مشترک بین الملل، اتخاذ تصمیم برای اصلاح ساختارها محتواها، فرآیندها، ضوابط و آئین نامههای مربوطه، ارزیابی و نظارت بر اجرای مصوبات کارگروهها در دانشگاهها، استفاده از ظرفیتهای درونی و بیرونی کارگروه، تدوین بستههای سیاستی برای طرح در شورای تحول و ارتقا علوم انسانی تاکید کرد.
رئیس شورای تحول و ارتقا علوم انسانی از تدوین سند نقشه جامع علوم انسانی خبر داد و خطاب به رؤسای کارگروههای تخصصی شورای تحول گفت: اگر ملاحضاتی دارید برای اصلاح ارائه کنید، البته نقشه جامع علمی مختص تمام علوم است و علوم انسانی بخشی از آن است ولی ما نیاز به نقشه تحول علوم انسانی داریم که بر اساس آن بتوانیم جلو ببریم.
دکتر عاملی اضافه کرد: آئین نامه شورای تحول و ارتقا علوم انسانی اصلاح شد، در اصلاحیه به میزان ۹۵ درصد اختیارات شورای تحول به کارگروهها واگذار شده است. امروز وقتی کارگروه رشته جدید تصویب میکند در شورای تحول اعلام میشود و نقش کارگروه کلیدی است. برخی از کارکردهای شورای تحول مانند تصویب برخی رشتهها بسیار زمانبر است که این روند باید اصلاح شود چراکه مسیر تصویب رشتهها سامانهای است،
وی با اشاره به تصویب اصول ده گانه حاکم بر آئین نامه ارتقای اعضای هئیت علمی از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: این اصول به همت دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی تدوین شده و بر جداسازی آئین نامه ارتقا در رشتههای علوم انسانی تاکید شده است، مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور در حال تدوین آئین نامه ارتقای اعضای هیأت علمی در گروه علوم انسانی است که به زودی نهایی میشود.
رئیس شورای تحول و ارتقا علوم انسانی از تشکیل چند کارگروه جدید در این شورا نظیر کارگروههای فناوری و نوآوری در علوم انسانی، راهبری حوزه پژوهش علوم انسانی، کارگروه روانشناسی مشاوره علوم تربیتی خبر داد و گفت: زیرگروههایی در کارگروهها ایجاد شده که باید تقویت شود.
نظر شما