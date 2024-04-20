به گزارش خبرگزاری مهر، «حسین امیرعبداللهیان» وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در نشست عالیرتبه شورای امنیت سازمان ملل متحد برای مسأله فلسطین، اظهار داشت: قویاً از شورای امنیت انتظار میرود با تصویب یک قطعنامه جامع، قاطع و تحت فصل هفتم منشور ملل متحد، نسبت به این موارد اقدام کند:
۱- برقراری آتشبس فوری، کامل، بیقید و شرط و دائم در تمام مناطق غزه از جمله در رفح و حتی کرانه باختری؛
۲- رفع کامل محاصره انسانی غزه؛
۳- تبادل انسانی اسرا؛
۴- موظف ساختن رژیم به خروج فوری، کامل و غیر مشروط تمامی نیروهای نظامی و ادوات و تجهیزات آنها از غزه و ضرورت بازگشت امن مردم به مناطق و اماکن خود؛
۵- اعمال تحریم جامع و فوری تسلیحاتی علیه رژیم اسرائیل؛
۶- حمایت از قرار موقت الزام آور دیوان بینالمللی دادگستری و فراهم ساختن زمینه محاکمه و مجازات تمامی آمران، عاملان و حامیان جنایات اسرائیل بدلیل ارتکاب نسلکشی، کشتار هدفمند خبرنگاران، کارکنان نهادهای مردمی خدمات رسانی، کاربرد مکرر سلاحهای غیرمتعارف ازجمله بمبهای فسفری و تهدید مکرر مقامات رژیم اسرائیل به استفاده از بمب هستهای در غزه.
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