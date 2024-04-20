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۱ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۱۶:۲۶

امیر عبداللهیان مطرح کرد؛

طرح شش ماده‌ای ایران به شورای امنیت برای مسأله فلسطین

طرح شش ماده‌ای ایران به شورای امنیت برای مسأله فلسطین

وزیر امور خارجه کشورمان در نشست عالی‌رتبه شورای امنیت سازمان ملل متحد برای مسأله فلسطین، طرح شش ماده‌ای ایران به شورای امنیت برای مسأله فلسطین را پیشنهاد داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، «حسین امیرعبداللهیان» وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در نشست عالی‌رتبه شورای امنیت سازمان ملل متحد برای مسأله فلسطین، اظهار داشت: قویاً از شورای امنیت انتظار می‌رود با تصویب یک قطعنامه جامع، قاطع و تحت فصل هفتم منشور ملل متحد، نسبت به این موارد اقدام کند:

۱- برقراری آتش‌بس فوری، کامل، بی‌قید و شرط و دائم در تمام مناطق غزه از جمله در رفح و حتی کرانه باختری؛

۲- رفع کامل محاصره انسانی غزه؛

۳- تبادل انسانی اسرا؛

۴- موظف ساختن رژیم به خروج فوری، کامل و غیر مشروط تمامی نیروهای نظامی و ادوات و تجهیزات آنها از غزه و ضرورت بازگشت امن مردم به مناطق و اماکن خود؛

۵- اعمال تحریم جامع و فوری تسلیحاتی علیه رژیم اسرائیل؛

۶- حمایت از قرار موقت الزام آور دیوان بین‌المللی دادگستری و فراهم ساختن زمینه محاکمه و مجازات تمامی آمران، عاملان و حامیان جنایات اسرائیل بدلیل ارتکاب نسل‌کشی، کشتار هدفمند خبرنگاران، کارکنان نهادهای مردمی خدمات رسانی، کاربرد مکرر سلاحهای غیرمتعارف ازجمله بمب‌های فسفری و تهدید مکرر مقامات رژیم اسرائیل به استفاده از بمب هسته‌ای در غزه.

کد مطلب 6083628
نفیسه عبدالهی

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