نرخ رهن مسکن تهران؛ رهن در محله آذری با ۳۵۰ میلیون تومان

به گزارش خبرنگار مهر، داشتن مسکن هم‌اکنون جز محورهای اصلی زندگی هر فرد محسوب می‌شود؛ زیرا ارتباط مستقیم با افزایش سطح کیفیت و رفاه زندگی دارد؛ اما هم‌اکنون قیمت مسکن به حدی افزایش پیدا کرده است که جز دغدغه‌های اصلی به شمار می‌آید.

براساس این گزارش، یکی از مهمترین محورهای زندگی بشریت حول مسئله مسکن عنوان شده و با توجه به اهمیت بازار مسکن در کشور به دلیل ارتباط مستقیم با وضعیت معیشت و رفاه زندگی مردم، خبرگزاری مهر قصد دارد در سلسله گزارش‌هایی قیمت خرید، رهن و اجاره واحدهای مسکونی در مناطق مختلف تهران را به صورت مجزا بررسی کند.

در گزارش روزهای اخیر با توجه به افزایش قیمت مسکن در پایان سال (۱۴۰۲)، به بررسی وضعیت نرخ رهن و اجاره «منطقه ۱۳» و «منطقه ۱۴» و «منطقه ۱۵» و «منطقه ۱۶» پرداختیم؛ حال قصد داریم در گزارش پیش رو نرخ رهن و اجاره مسکن در «منطقه ۱۷» تهران را بررسی کنیم.

یک آپارتمان ۸۵ متری دوخوابه در منطقه ۱۷ محله فلاح - سجاد (ع) تهران با پرداخت (۷۰۰ میلیون تومان) ودیعه و کرایه ماهیانه (صد میلیون ریال) قابل اجاره و این واحد ساخت (۱۳۹۷) است.

بر اساس آمار قیمت‌ها، برای رهن کامل یک واحد آپارتمان ۸۰ متری دوخوابه، ۶ سال ساخت در منطقه ۱۷ محله امام‌زاده حسن تهران، نیازمند ۶۰۰ میلیون تومان سرمایه خواهید بود.

قیمت خرید واحدهای دیگر در منطقه ۱۷ تهران را در جدول زیر بررسی کنید؛

محله و خیابان (منطقه ۱۷) عمر ساختمان قیمت اجاره (تومان) قیمت رهن (تومان) آذری ۱۳۹۵ _ ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ فلاح - شاندیز ۱۳۹۹ _ ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ امام‌زاده حسن ۱۳۹۷ _ ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ باغ خزانه ۱۳۹۷ ۳,۰۰۰,۰۰۰ ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ بلورسازی ۱۳۹۶ ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ جلیلی ۱۴۰۰ ۹,۰۰۰,۰۰۰ ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ زمزم ۱۳۹۲ ۸,۰۰۰,۰۰۰ ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ زهتابی ۱۳۸۹ _ ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ سجاد - فلاح ۱۳۹۷ _ ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰

به گزارش مهر، افزایش قیمت مسکن در بازار، مانع بزرگی برای ازدواج و رشد جوانی جمعیت خواهد بود؛ همچنین عده‌از کارشناسان حوزه مسکن اظهار می‌کنند با عرضه واحدهای نهضت ملی مسکن در بازار، قیمت مسکن نزولی خواهد شد؛ اما با گذشت بیش‌از نیمی از عمر دولت سیزدهم و عدم نتیجه رسیدن سیاست‌های ساخت مسکن، مشخص نیست چه زمانی شاهد افت قیمت مسکن در کشور خواهیم بود.