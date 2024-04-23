اجرای ۳ پروژه پیشران در حوزه فناوری های نرم

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود حسنلو در نشست خبری رویداد مانوین که امروز در مدرسه دارالفنون برگزار شد، با تاکید بر ضرورت هویت بخشی به صنایع خلاق و بومی کشور افزود: اکوسیستم فناوری نیازمند هویت بخشی است و ریشه آن در فرهنگ بومی و ملی و دینی ما نهفته است.

دبیر ستاد فناوری های فرهنگی و نرم معاونت علمی با بیان اینکه فناوری های نرم به سراغ مسائل اجتماعی رفته است، افزود: یکی از کارکردهای فناوری حل مسایل کشور است و با توجه به چالش هایی که در زبان فارسی، وفاق اجتماعی، محیط زیست سلامت عمومی و عدالت اجتماعی وجود دارد می‌توانند با توسعه فناوری های نرم و فرهنگی حل شوند.

وی ضمن اشاره به اینکه در واقع هرچقدر اکوسیستم توسعه فناوری های نرم توسعه یابد، مسائل اجتماعی در مسیر حل شدن قرار می‌گیرند، خاطرنشان کرد: برگزاری رویداد مانوین در همین راستا برنامه ریزی و متولد شد، چرا که ما نیاز داریم فناوری ها با رویکرد بومی و هویت ساز توسعه یابد و این رویداد در زمینه توسعه جریان های فناوری های نرم ۱۸ تا ۲۱ اردیبهشت ماه همزمان با نمایشگاه اینوتکس برگزار خواهد شد. صنایع خلاق در واقع رکن بزرگ اقتصاد خلاق و فرهنگی کشور به شمار می‌روند.

حسنلو برگزاری نمایشگاه، رونمایی از دستاوردها، برگزاری نشست ها، گردهمایی ها و رخدادهای مختلف در حوزه فناوری های نرم را از رویدادهای جانبی این رویداد مانوین عنوان کرد و گفت: یکی از اهداف برگزاری این رویداد نگاه نوآورانه، آینده‌نگرانه و عدم غفلت از نیازهای روز جامعه در عرصه‌ها و سطوح مختلف است. همچنین این رویداد با محوریت ترویج و جلب توجه سیاستگذاران، تصمیم سازان و تصمیم گیران به عرصه مهم و راهبردی صنایع خلاق است.

دبیر ستاد فناوری های فرهنگی و نرم معاونت علمی با اشاره به تعریف پروژه های پیشران در حوزه های فناوری های نرم و فرهنگی گفت: پروژه های پیشران پروژه هایی است که از نظر اقتصادی و صنعتی قادر هستند یک اکوسیستم خاص را چند پله جلوتر براند.

حسنلو ضمن بیان اینکه برای این منظور ۱۷ کارگروه ذیل سند این ستاد تشکیل شده که در ۳ لایه پروژه هایی تعریف شده است، گفت: برخی پروژه ها، پروژه های کلان ملی است که نیاز به اعتبارات و زیرساخت های جدی دارد و برخی دیگر نیاز به اعتبارات زیادی ندارند اما نیازمند تجمیع ظرفیت ها و کنسرسیوم ها هستند.

دبیر ستاد فناوری های فرهنگی و نرم معاونت علمی بیان کرد: دسته سوم پروژه ها، پروژه هایی هستند که نیاز به زیرساخت های قانونی و فیزیکی دارند. تاکنون ۳ پروژه کنسرسیوم صادرات اسباب بازی، یک پلتفرم به هم رسانی آموزشی و آزمایشگاه اثر اجتماعی تایید شده است و علاوه بر این ۱۰ پروژه دیگر در دستور کار ستاد قرار دارد.