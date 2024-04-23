به گزارش خبرگزاری مهر، ثبت سفارش کتاب‌های درسی سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۴ برای دانش‌آموزان پایه‌های تحصیلی آمادگی ۲ (استثنایی)، اول ۲ (استثنایی)، اول ۳ (استثنایی) و اول تکمیلی (استثنایی)، دوم تا ششم، هشتم و نهم، یازدهم و دوازدهم که پیشتر قرار بود ۲۸ فروردین آغاز شود اما زمانش به تعویق افتاد؛ از فردا چهارشنبه ۵ اردیبهشت ۱۴۰۳ آغاز خواهد شد.

ثبت سفارش و توزیع کتاب‌های درسی سال تحصیلی جدید تمامی دوره‌های تحصیلی از طریق پنجره ملی خدمات دولت هوشمند به نشانی my.gov.ir یا پنجره واحد خدمات الکترونیک وزارت آموزش و پرورش به نشانی my.medu.ir یا سامانه irtextbook.ir انجام می‌شود.

دانش‌آموزان و اولیا آنان، در صورت تمایل می‌توانند از طریق سامانه مذکور نسبت به ثبت سفارش انفرادی اقدام کنند و برای ورود به سامانه کد ملی دانش‌آموز، نام کاربری و شش رقم سمت راست شماره سریال شناسنامه دانش‌آموز، "رمز عبور" ورود به سامانه است.

لازم به ذکر است ثبت سفارش کتاب‌های درسی پایه اول دبستان، آمادگی ۱ (استثنایی)، اول ۱ (استثنایی) و اول مقدماتی (استثنایی) از دهم تیر آغاز شده و تا ۹ شهریور ۱۴۰۳ ادامه دارد.

کتاب‌های درسی دانش‌آموزان تمامی دوره‌های تحصیلی، از طریق مدرسه محل تحصیل آنان که در سفارش دانش‌آموز قید شده است، توزیع می‌شود.

ورود مدارس به سامانه فروش و توزیع مواد آموزشی، از طریق سامانه سیدا انجام می‌شود.