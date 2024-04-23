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۴ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۱۲:۵۵

از فردا انجام می‌شود؛

آغاز ثبت سفارش کتاب‌های درسی سال تحصیلی جدید

آغاز ثبت سفارش کتاب‌های درسی سال تحصیلی جدید

ثبت سفارش کتاب‌های درسی سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۴ پایه‌های دوم تا ششم ابتدایی، هشتم، نهم، یازدهم و دوازدهم از فردا (۵ اردیبهشت) آغاز می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، ثبت سفارش کتاب‌های درسی سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۴ برای دانش‌آموزان پایه‌های تحصیلی آمادگی ۲ (استثنایی)، اول ۲ (استثنایی)، اول ۳ (استثنایی) و اول تکمیلی (استثنایی)، دوم تا ششم، هشتم و نهم، یازدهم و دوازدهم که پیشتر قرار بود ۲۸ فروردین آغاز شود اما زمانش به تعویق افتاد؛ از فردا چهارشنبه ۵ اردیبهشت ۱۴۰۳ آغاز خواهد شد.

ثبت سفارش و توزیع کتاب‌های درسی سال تحصیلی جدید تمامی دوره‌های تحصیلی از طریق پنجره ملی خدمات دولت هوشمند به نشانی my.gov.ir یا پنجره واحد خدمات الکترونیک وزارت آموزش و پرورش به نشانی my.medu.ir یا سامانه irtextbook.ir انجام می‌شود.

دانش‌آموزان و اولیا آنان، در صورت تمایل می‌توانند از طریق سامانه مذکور نسبت به ثبت سفارش انفرادی اقدام کنند و برای ورود به سامانه کد ملی دانش‌آموز، نام کاربری و شش رقم سمت راست شماره سریال شناسنامه دانش‌آموز، "رمز عبور" ورود به سامانه است.

لازم به ذکر است ثبت سفارش کتاب‌های درسی پایه اول دبستان، آمادگی ۱ (استثنایی)، اول ۱ (استثنایی) و اول مقدماتی (استثنایی) از دهم تیر آغاز شده و تا ۹ شهریور ۱۴۰۳ ادامه دارد.

کتاب‌های درسی دانش‌آموزان تمامی دوره‌های تحصیلی، از طریق مدرسه محل تحصیل آنان که در سفارش دانش‌آموز قید شده است، توزیع می‌شود.

ورود مدارس به سامانه فروش و توزیع مواد آموزشی، از طریق سامانه سیدا انجام می‌شود.

کد مطلب 6086431

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    نظرات

    • نیاز نوربخش IR ۱۱:۴۶ - ۱۴۰۳/۰۲/۰۶
      3 1
      پاسخ
      عالی
    • سیده حنیفا حسینی RO ۲۱:۵۲ - ۱۴۰۳/۰۲/۰۸
      2 0
      پاسخ
      کتب درسی
    • دریا آریافرد IR ۱۳:۰۱ - ۱۴۰۳/۰۲/۱۵
      1 0
      پاسخ
      کتاب درسی
    • حسین‌‌سنجیده IR ۰۷:۱۴ - ۱۴۰۳/۰۲/۱۶
      0 0
      پاسخ
      کتاب‌درسی
    • ستاره امیر پور IR ۱۳:۱۰ - ۱۴۰۳/۰۲/۱۷
      0 0
      پاسخ
      کتاب درسی
    • یلدا IR ۲۰:۵۵ - ۱۴۰۳/۰۲/۱۹
      0 0
      پاسخ
      روش خوبی هست برای گرفتن کتاب
    • علیرضا IR ۱۱:۲۷ - ۱۴۰۳/۰۳/۰۱
      0 1
      پاسخ
      می خواهم کتاب درسی نهم را ثبت نام کنم

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