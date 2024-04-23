تجلیل از دختران شهدای مدافع حرم به مناسبت دهه کرامت

به گزارش خبرگزاری مهر، سومین نشست مشاورین امور بانوان دستگاه‌های اجرایی به منظور هماهنگی برنامه‌های دهه کرامت با حضور انسیه خزعلی، معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور در سازمان بهزیستی برگزار شد.

در این جلسه که با حضور رئیس ستاد بزرگداشت دهه کرامت جناب حجت‌الاسلام والمسلمین «خداداده» و جناب حجت‌الاسلام و المسلمین «مشرف» معاون فرهنگی آستان مبارک حضرت معصومه (س) برگزار گردید، برنامه‌های ستاد مرکزی دهه کرامت عنوان شد و در این جلسه مقرر شد برنامه‌های با برش زنانه و با تنظیم برنامه‌ها با محوریت بانوان تصمیم‌سازی‌هایی انجام شود.

در این نشست ضمن ارائه برنامه‌های پیشنهادی مصوب شورای سیاستگذاری روز دختر با هدف ایجاد هماهنگی و انسجام اجرای برنامه‌ها در سراسر کشور از دستگاه‌های اجرایی خواسته شود برنامه‌های پیشنهادی خود را ارائه دهند.

از جمله برنامه‌های پیشنهادی این شورا می‌توان به دختران مشاور دستگاه‌های اجرایی، پویش (از… به) جهت دریافت نقطه نظرات و دیدگاه‌های دختران خطاب به رئیس جمهور، نمایشگاه روایت پیشرفت دختران، در حریم آستان، مراسم پدر_دختری و چند ویژه برنامه دیگر اشاره کرد که قرار است در ایام ولادت حضرت معصومه (س) و روز دختر برگزار شود.

خزعلی، از مشاوران امور بانوان دستگاه‌های اجرایی خواست برنامه‌هایی نظیر تجلیل از دختران شهدای مدافع حرم و تقدیر از نویسندگان کتاب‌هایی که با موضوع دختران و هویت دختران نگارش شده نیز مورد توجه قرار گیرد.