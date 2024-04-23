تمهیدات لازم برای برگزاری کنکور در مناطق سیل زده اندیشیده شد

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر عبدالرسول پورعباس درباره برگزاری آزمون سراسری در برخی نقاط کشور که دچار حادثه سیل شده اند، گفت: هماهنگی‌های لازم با وزارت کشور و استانداران و بویژه استانداری سیستان و بلوچستان برای برگزاری آزمون انجام شده است و از همه ظرفیت‌ها برای برگزاری آزمون سراسری استفاده خواهد شد.

معاون وزیر علوم، تحقیقات و فناوری افزود: دستگاه‌های اجرایی، انتظامی، امنیتی و قضائی به صورت فعال برای برگزاری آزمون سراسری در امنیت و سلامت کامل در حال فعالیت هستند که جای تقدیر و تشکر دارد و با همکاری پلیس فتا شبکه‌های کلاهبرداری در فضای مجازی شناسایی شده و برخورد لازم با آنها انجام می‌شود.

وی افزود: بار دیگر از داوطلبان و خانواده‌های آنها درخواست می‌شود فریب این شبکه‌های اجتماعی کلاهبرداری مدعی تقلب کنکور را نخورند که خسارات وارده و محرومیت‌ها به هیچ عنوان قابل گذشت و جبران نیست.

پورعباس در مورد زمان برگزاری آزمون سراسری، گفت: در این آزمون در مجموع یک میلیون و ۱۵۲ هزار و ۵۱۸ داوطلب ثبت نام کرده‌اند و آزمون گروه‌های آزمایشی علوم ریاضی و فنی و علوم انسانی صبح پنجشنبه ۶ اردیبهشت، هنر و زبان‌های خارجی عصر پنجشنبه ۶ اردیبهشت و گروه آزمایشی علوم تجربی صبح جمعه ۷ اردیبهشت ماه در ۴۱۲ شهر، ۶۲۴ حوزه اصلی و ۱۹۹۳ حوزه فرعی برگزار خواهد شد.

رئیس سازمان سنجش آموزش کشورضمن آرزوی موفقیت برای داوطلبان به این عزیزان توصیه کرد ضمن مطالعه دقیق اطلاعیه‌های صادر شده، با توجه به وضعیت هوای کشور پیش بینی‌های لازم را به منظور حضور به موقع در جلسه آزمون به عمل آورند.