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۴ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۱۵:۴۰

سفیر بولیوی در تهران:

نسل‌کُشی در فلسطین قلب همه بشریت را به درد آورده است

نسل‌کُشی در فلسطین قلب همه بشریت را به درد آورده است

سفیر بولیوی در تهران در همایش «غزه زنده است» گفت: نسل‌کُشی در فلسطین قلب همه بشریت را به درد آورده است.

به گزارش خبرنگار مهر، «رومینا پرزراموس» سفیر بولیوی در تهران، در همایش «غزه زنده است» اظهار کرد: رژیم صهیونیستی باید به قطعنامه‌هایی که در شورای امنیت به تصویب می‌رسد، احترام بگذارد و به جنایات خود در غزه پایان دهد.

وی ادامه داد: در نوامبر که روز استقلال فلسطین است، بولیوی به همراه سفیر همراه مردم به خیابان‌ها آمدند و خواستار توقف نسل‌کُشی در غزه شدند.

سفیر بولیوی در تهران گفت: نماینده بولیوی در سازمان ملل نیز اقدامات رژیم صهیونیستی را محکوم کرد و خواستار احترام‌گذاشتن این رژیم به قوانین بین‌المللی شد.

وی افزود: در ۴۸اُمین سالگر روز فلسطین، بولیوی بر همبستگی خود با این کشور تاکید دارد؛ در جلسه علنی شورای امنیت، بولیوی جنایات در غزه را نیز محکوم کرد.

سفیر بولیوی در تهران تصریح کرد: نسل‌کُشی در فلسطین قلب همه بشریت را به درد آورده است؛ در حال حاضر دلایل کافی برای برپایی دلایل برای تشکیل دادگاه جهت رسیدگی به جنایات رژیم صهیونیستی وجود دارد.

وی در پایان حمله رژیم صهیونیستی به کنسولگری ایران در دمشق را محکوم کرد.

کد مطلب 6086702
نفیسه عبدالهی

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