به گزارش خبرنگار مهر، در دیداری حساس از هفته سی و دوم رقابت‌های لالیگا فصل ۲۰۲۳/۲۴، رئال مادرید با نتیجه ۲-۳ بارسلونا را شکست داد و فاتح ال‌کلاسیکو شد. جدالی که با گل زودهنگام «آندریاس کریستنسن» آغاز شد، در نهایت با گل پیروزی‌بخش جود بلینگام خاتمه یافت.

البته این دیدار خالی از حاشیه نبود و تصمیمات بحث‌برانگیز داور در برخی صحنه‌ها، اعتراض شدید هواداران و کادرفنی بارسلونا را در پی داشت. جنجالی‌ترین اتفاقِ آخرین ال‌کلاسیکوی فصل رخ در اواسط نیمه اول داد. در دقیقه ۲۶ بازی و روی ارسال کرنر بازیکنان بارسلونا، آندری لونین ضربه لامین یامال را در دهانه دروازه برگشت داد؛ صحنه‌ای که بارسایی‌ها قاطعانه اعتقاد دارند دروازه‌بان رئال از داخل دروازه توپ را بیرون کشیده و به قول معروف حق آنها خورده شده است.

فدراسیون فوتبال اسپانیا پس از این اتفاق فایل صوتی مکالمه داوران را منتشر کرد که در آن داوران حاضر در اتاق VAR به دلیل عدم دسترسی به تصویری واضح عبور توپ از خط دروازه را تأیید نمی‌کنند.

داور بازی خطاب به گوندوغان: «منتظر بازبینی صحنه هستیم. شاید گل باشد، بررسی می‌کنیم.»

داور VAR: «بدن لونین جلوی دید را گرفته است! به بررسی صحنه‌ها ادامه می‌دهیم. زاویه ۳۶۰ خوب نیست، این یکی هم خوب نیست، این یکی هم نه، این هم دوباره نه!»

داور بازی: «هیچ عجله‌ای نداریم، این تصمیم خیلی مهم است‌، همه دوربین‌ها را بررسی کنید!»

داور VAR: «با یک ضربه کرنر کار را مجدداً آغاز کن، ما هیچ مدرکی برای گل شدن توپ نداریم! به همین دلیل با یک ضربه کرنر کار را شروع کن. هیچ مدرکی برای ورود توپ به دروازه نیست!»