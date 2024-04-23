احمدیان اهداف سفرش به روسیه را تشریح کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، «علی‌اکبر احمدیان» دبیر شورایعالی امنیت ملی درباره جزئیات اجلاس مقامات عالی‌رتبه امنیتی کشورها و بریکس در بدو ورود به فرودگاه بین‌المللی پولکووا سن‌پترزبورگ اظهار کرد: این ۲ اجلاس از این منظر مورد توجه جمهوری اسلامی ایران هستند که وجه اشتراک آن‌ها، تلاش برای تقویت نگاه چندجانبه‌گرایانه و مقابله با انحصار غربی در حوزه امنیت و دیگر عرصه‌ها است.

وی افزود: با توجه به شرایط خاص امنیتی منطقه و حوادثی که امروز در دنیا می‌گذرد، از جمله مسأله فلسطین، ظلمی که به مردم غزه می‌شود و تجاوزهایی که رژیم صهیونیستی به کشورهای مختلف از جمله جمهوری اسلامی ایران داشته است، نگاه ویژه‌ای به این اجلاس داریم و تلاش می‌کنیم نگاه خودمان را در این اجلاس بیان کنیم و شرایطی را برای احقاق حق مردم فلسطین و جمهوری اسلامی ایران فراهم آوریم.

دبیر شورایعالی امنیت ملی با بیان اینکه در سفر به سن‌پترزبورگ، دیدارهای دوجانبه‌ای نیز با همتایان خود از سایر کشورها خواهد داشت، افزود: در این دیدارها، مسائل مورد علاقه دوجانبه مورد بحث و گفت‌وگو خواهد بود و علاوه بر آن، موضوعاتی همچون تجاوز رژیم صهیونیستی به کنسولگری سفارت جمهوری اسلامی ایران و نیز تداوم ظلم این رژیم به مردم غزه و رفح در فلسطین از دیگر موضوعات مورد بحث خواهد بود.

وی ادامه داد: با توجه به وضعیت جاری، به نظر می‌رسد وحشی‌گری روزافزون رژیم صهیونیستی، سایر کشورهای منطقه را نیز دربرگرفته است و به نظر می‌رسد که عراق هم به فهرست کشورهای معترض به وحشی‌گری صهیونیست‌ها افزوده شده است.

دبیر شورایعالی امنیت ملی کشورمان با هدف شرکت در دوازدهمین اجلاس بین‌المللی امنیتی روسیه و نشست دبیران شورای امنیت ملی کشورهای عضو گروه بریکس ظهر امروز (سه‌شنبه) وارد فرودگاه پولکووای سن‌پترزبورگ شد.

احمدیان نماینده رهبر معظم انقلاب و دبیر شورای عالی امنیت ملی در پاسخ به دعوت نیکلای پاتروشف دبیر شورای امنیت ملی روسیه و در رأس هیأتی، برای شرکت در دوازدهمین اجلاس بین‌المللی امنیتی روسیه، که با حضور وزرای دفاع و دبیران شورای امنیت ملی بیش از یکصد کشور در سن‌پترزبورگ برگزار می‌شود، به روسیه سفر کرده است.

وی در این سفر همچنین در نشست دبیران شورای امنیت ملی کشورهای عضو گروه بریکس شرکت می‌کند.

احمدیان در حاشیه این نشست‌ها با برخی همتایان خود نیز به صورت دوجانبه دیدار و گفت‌وگو خواهد کرد.