به گزارش خبرنگار مهر، منصور شیشه فروش بعدازظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران در خصوص بارش‌های ۲۴ ساعت اخیر اظهار کرد: بارش رگباری باران و تگرگ در مناطق شمال و شمال شرق استان از جمله شهرستان‌های کاشان، آران و بیدگل، نائین، اردستان و نظنز گزارش شد.

وی افزود: این بارش‌ها باعث فعال شدن رودخانه‌های فصلی و بروز سیلاب و رواناب در جاده‌های مواصلاتی شهری و روستایی و نیز آبگرفتگی معایر و تعدادی از منازل مسکونی شده است.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان با بیان اینکه محور بزرگراه نائین – اردستان - کاشان در محدوده مهراندو و ظفرقند شهرستان اردستان، محور کسوج و درمحور اردستان - کاشان زیرگذر زواره دچار آبگرفتگی شده است، تصریح کرد: بارش‌های رگباری در ارتفاعات قمصر و قهرود و فعال شدن رودخانه حیدر کاشان باعث جریان یافتن رواناب و سیلاب و آبگرفتگی در مناطق ۲، ۳و۴ شهر کاشان شده است.

وی ابراز کرد: آبگرفتگی در منطقه فین، بلوار امام رضا بالادست مسکن مهر در محور خرم دشت، روستاهای دره، یزدل، جوینان شهرک صنعتی جعفرآباد محور فرودگاه کاشان و نیز آبگرفتگی جاده ابوزیدآباد شهرستان اران و بیدگل نیز گزارش شده است.

شیشه فروش با بیان اینکه بارش‌های رگباری در روستای ارور، گردنه ملأ احمد و گردنه زنجیرگاه شهرستان نائین باعث آبگرفتگی معابر روستا و ۲ منزل مسکونی شده است، افزود: همچنین جاده انارک نیز دچار آبگرفتگی شده است.

وی با بیان اینکه بارش‌ها همچنان در مناطق شمال و شمال شرق تا فردا صبح ادامه دارد، گفت: در شهر اصفهان و مناطق مرکزی نیز از بعد اظهر امروز تا فردا صبح بارش را خواهیم داشت.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان تصریح کرد: همچنین بارش‌ها موجب آبگرفتگی در محورهای جاده‌ای ورزنه، هرند، علویجه، بادرود به کاشان و محورهای جاده‌ای روستاهای خنج، اردیب و عروسان شهرستان خور و بیابانک شد.

وی گفت: همچنین جاده بادرود کاشان به صورت موقت مسدود است و تردد در این محور به کندی انجام می‌شود.

شیشه فروش با اشاره به اینکه امدادرسانی در مناطق تحت تأثیر توسط مدیریت بحران فرمانداری‌ها، اداره راهداری، هلال احمر، واحدهای آتش نشانی، پلیس راه، واحدهای خدمات شهری شهرداری‌ها و دهیاری‌ها انجام می‌شود، گفت: تخلیه آب از منازل و معابر و ایمن سازی راه‌ها، انسداد موقت محورهای سیل گیر در حال انجام است.