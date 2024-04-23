فعالیت ۳۳۰۰ روانشناس در شبکه بهداشت و درمان کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، حامد مصلحی، در یک برنامه تلویزیونی با اشاره به ابتکار وزارت بهداشت برای نامگذاری چهارمین روز از هفته سلامت با عنوان سلامت خانواده و سلامت روانی و اجتماعی برای اولین بار، گفت: وزارت بهداشت به عنوان متولی سلامت، دسترسی مردم به خدمات سلامت روان را افزایش داده است.

وی از راه اندازی مراکز سراج به عنوان یکی از اقدامات ارزشمند و تحولی در دو سال گذشته یاد کرد و افزود: سراج مخفف سلامت روانی اجتماعی است و در طول ۶ ماه گذشته، تعداد این مراکز سه برابر افزایش یافته و برنامه ما این است که تعداد این مراکز به ۱۰۰ مرکز در سراسر کشور برسد.

مدیرکل دفتر سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت ادامه داد: در این مراکز، امکان پذیرش مستقیم بیماران وجود ندارد اما بیمارانی که به تشخیص روانشناسان شبکه بهداشت و درمان و یا مراکز روانپزشکی نیاز به خدمات بیشتری دارند به این مراکز ارجاع می‌شوند و خدمات مورد نیاز را به صورت رایگان دریافت می‌کنند.

مصلحی از وجود خانه مشارکت مردم در سلامت در مراکز سراج خبر داد و گفت: مردم محله یا منطقه، عوامل اجتماعی یا آسیب زا مانند محل تجمع معتادان متجاهر را شناسایی و با هماهنگی دستگاه‌های اجرایی مانند شهرداری‌ها نسبت به تبدیل محل‌های تجمع به پارک‌های سلامت اقدام می‌کنند.

وی با بیان اینکه مراکز سراج در ۴۰ دانشگاه علوم پزشکی و ۲۵ استان کشور راه اندازی شده است، افزود: اخیراً چندین مرکز سراج در استان‌ها و دانشگاه‌های علوم پزشکی سطح کشور ایجاد شده و توسعه این مراکز در دستور کار وزارت بهداشت قرار دارد.