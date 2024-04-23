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۴ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۱۹:۲۰

مصلحی عنوان کرد؛

فعالیت ۳۳۰۰ روانشناس در شبکه بهداشت و درمان کشور

فعالیت ۳۳۰۰ روانشناس در شبکه بهداشت و درمان کشور

مدیرکل دفتر سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت، از فعالیت ۳۳۰۰ روانشناس در شبکه بهداشت و درمان کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حامد مصلحی، در یک برنامه تلویزیونی با اشاره به ابتکار وزارت بهداشت برای نامگذاری چهارمین روز از هفته سلامت با عنوان سلامت خانواده و سلامت روانی و اجتماعی برای اولین بار، گفت: وزارت بهداشت به عنوان متولی سلامت، دسترسی مردم به خدمات سلامت روان را افزایش داده است.

وی از راه اندازی مراکز سراج به عنوان یکی از اقدامات ارزشمند و تحولی در دو سال گذشته یاد کرد و افزود: سراج مخفف سلامت روانی اجتماعی است و در طول ۶ ماه گذشته، تعداد این مراکز سه برابر افزایش یافته و برنامه ما این است که تعداد این مراکز به ۱۰۰ مرکز در سراسر کشور برسد.

مدیرکل دفتر سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت ادامه داد: در این مراکز، امکان پذیرش مستقیم بیماران وجود ندارد اما بیمارانی که به تشخیص روانشناسان شبکه بهداشت و درمان و یا مراکز روانپزشکی نیاز به خدمات بیشتری دارند به این مراکز ارجاع می‌شوند و خدمات مورد نیاز را به صورت رایگان دریافت می‌کنند.

مصلحی از وجود خانه مشارکت مردم در سلامت در مراکز سراج خبر داد و گفت: مردم محله یا منطقه، عوامل اجتماعی یا آسیب زا مانند محل تجمع معتادان متجاهر را شناسایی و با هماهنگی دستگاه‌های اجرایی مانند شهرداری‌ها نسبت به تبدیل محل‌های تجمع به پارک‌های سلامت اقدام می‌کنند.

وی با بیان اینکه مراکز سراج در ۴۰ دانشگاه علوم پزشکی و ۲۵ استان کشور راه اندازی شده است، افزود: اخیراً چندین مرکز سراج در استان‌ها و دانشگاه‌های علوم پزشکی سطح کشور ایجاد شده و توسعه این مراکز در دستور کار وزارت بهداشت قرار دارد.

کد مطلب 6086956
حبیب احسنی پور

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