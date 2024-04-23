توافق الاعرجی با احمدیان درباره توافقنامه امنیتی ایران و عراق

به گزارش خبرگزاری مهر، علی‌اکبر احمدیان دبیر شورای عالی امنیت ملی که برای شرکت در اجلاس امنیتی سن‌پترزبورگ در این شهر روسیه حضور دارد، عصر امروز (سه‌شنبه) چهارم اردیبهشت ماه با قاسم الاعرجی مشاور امنیت ملی عراق دیدار و گفت‌وگو کرد.

در این دیدار احمدیان و الاعرجی ضمن مرور روند اجرای توافقنامه امنیتی ایران و عراق توافق کردند کمیته‌های فرعی و عالی هر چه زودتر تشکیل جلسه دهد. الاعرجی با راهبردی خواندن روابط عراق با جمهوری اسلامی ایران، بر اجرای مصوبه پارلمان عراق درباره اخراج نیروهای نظامی ائتلاف تأکید کرد.

مشاور امنیت ملی عراق، در این ملاقات از نقش جمهوری اسلامی ایران در تأمین امنیت منطقه و ایجاد صلح و ثبات در منطقه قدردانی کرد. احمدیان در رأس هیأتی برای شرکت در دوازدهمین نشست بین‌المللی مقامات عالیرتبه مسئول در امور امنیتی و نشست دبیران شورای امنیت ملی کشورهای عضو بریکس در سن‌پترزبورگ حضور دارد و در حاشیه این نشست‌ها نیز با تعدادی از همتایان خود دیدار و درباره مناسبات دوجانبه و تحولات جاری در منطقه به رایزنی خواهد پرداخت.