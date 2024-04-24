به گزارش خبرنگار مهر، ثبت سفارش کتابهای درسی سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۴ برای دانشآموزان پایههای تحصیلی آمادگی ۲ (استثنایی)، اول ۲ (استثنایی)، اول ۳ (استثنایی) و اول تکمیلی (استثنایی)، دوم تا ششم، هشتم و نهم، یازدهم و دوازدهم که پیشتر قرار بود ۲۸ فروردین آغاز شود اما زمانش به تعویق افتاد؛ از امروز چهارشنبه ۵ اردیبهشت ۱۴۰۳ آغاز شد.
ثبت سفارش و توزیع کتابهای درسی سال تحصیلی جدید تمامی دورههای تحصیلی از طریق پنجره ملی خدمات دولت هوشمند به نشانی my.gov.ir یا پنجره واحد خدمات الکترونیک وزارت آموزش و پرورش به نشانی my.medu.ir یا سامانه irtextbook.ir انجام میشود.
دانشآموزان و اولیا آنان، در صورت تمایل میتوانند از طریق سامانه مذکور نسبت به ثبت سفارش انفرادی اقدام کنند و برای ورود به سامانه کد ملی دانشآموز، نام کاربری و شش رقم سمت راست شماره سریال شناسنامه دانشآموز، رمز عبور ورود به سامانه است.
کتابهای درسی دانشآموزان تمامی دورههای تحصیلی، از طریق مدرسه محل تحصیل آنان که در سفارش دانشآموز قید شده است، توزیع میشود.
ورود مدارس به سامانه فروش و توزیع مواد آموزشی، از طریق سامانه سیدا انجام میشود.
نظر شما