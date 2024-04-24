ساعت ۱۲ امشب آخرین فرصت دریافت کارت ورود به جلسه کنکور ۱۴۰۳

به گزارش خبرنگار مهر، آزمون اختصاصی هر یک از گروه‌های آزمایشی نوبت اول آزمون سراسری سال ۱۴۰۳ در ۴۱۲ شهرستان و بخش مختلف کشور در روزهای پنجشنبه ۶ اردیبهشت و جمعه ۷ اردیبهشت ۱۴۰۳ برگزار خواهد شد.

در این آزمون در مجموع یک میلیون و ۱۵۲ هزار و ۵۱۸ داوطلب ثبت نام کرده‌اند که ۶۳ درصد آنها زن و ۳۷ درصد مرد هستند. در آزمون اختصاصی پذیرش دانشجو- معلم نیز ۶۶۰ هزار و ۳۹۳ نفر ثبت نام کرده‌اند که از این تعداد ۶۶ درصد زن و ۳۴ درصد مرد هستند. تعداد ثبت نام کنندگان عادی ۴۹۲ هزار و ۱۲۵ نفر و تعداد ثبت نام کنندگان فرهنگیان ۶۶۰ هزار و ۳۹۳ نفر است.

کارت ورود به جلسه نوبت اول آزمون سراسری سال ۱۴۰۳ از یکشنبه ۲ اردیبهشت ماه در سایت سازمان سنجش منتشر شده است و داوطلبان تا ساعت ۲۴ چهارشنبه ۵ اردیبهشت ماه می‌توانند با ورود به سامانه جامع آزمون سراسری در درگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور پرینت کارت را دریافت کنند.

داوطلبان باید با ورود به کارپوشه خود از طریق درج کدملی / شناسه یکتا و رمز عبور یک نسخه پرینت از راهنما و کارت شرکت در آزمون تهیه کنند. داوطلبانی که در ۲ گروه آزمایشی شامل یک گروه آزمایشی اصلی (علوم ریاضی، علوم انسانی و علوم تجربی) به همراه یکی از گروه‌های آزمایشی هنر یا زبان‌های خارجی متقاضی شده‌اند دارای ۲ کارت هستند.

داوطلبان باید طبق تاریخ و آدرس تعیین شده بر روی کارت شرکت در آزمون، به حوزه امتحانی مربوط مراجعه کنند. برای شرکت در جلسه آزمون همراه داشتن پرینت کارت شرکت در آزمون و هم‌چنین اصل کارت ملی و یا اصل شناسنامه عکس‌دار و ارائه آن الزامی است.

جدول آماری داوطلبان کنکور به تفکیک گروه‌های آزمایشی در نوبت اول کنکور سراسری ۱۴۰۳

گروه آزمایشی زمان برگزاری جمع داوطلب گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی صبح پنجشنبه ۶ اردیبهشت ۱۲۸ هزار و ۳۶۲ داوطلب گروه آزمایشی علوم انسانی صبح پنجشنبه ۶ اردیبهشت ۳۸۴ هزار و ۹۶۰ داوطلب گروه آزمایشی هنر عصر پنجشنبه ۶ اردیبهشت ۵۲ هزار و ۸۱۹ داوطلب گروه آزمایشی زبان‌های خارجی عصر پنجشنبه ۶ اردیبهشت ۸۴ هزار و ۵۶۷ داوطلب گروه آزمایشی علوم تجربی صبح جمعه ۷ اردیبهشت ۱۴۰۳ ۵۰۱ هزار و ۸۱۰ داوطلب جمع یک میلیون و ۱۵۲ هزار و ۵۱۸ داوطلب

به گزارش مهر، نوبت اول آزمون سراسری سال ۱۴۰۳ با برگزاری آزمون گروه‌های آزمایشی علوم ریاضی و فنی و علوم انسانی صبح روز پنجشنبه ۶ اردیبهشت ماه، هنر و زبان‌های خارجی عصر همان روز و گروه آزمایشی علوم تجربی صبح روز جمعه ۷ اردیبهشت ماه در ۴۱۲ شهر، ۶۲۴ حوزه اصلی و ۱۹۹۳ حوزه فرعی برگزار خواهد شد.

فرآیند برگزاری آزمون صبح‌ها رأس ساعت ۸ صبح و بعدازظهر ساعت دو و نیم بعدازظهر آغاز می‌شود و دربِ حوزه‌های امتحانی به ترتیب رأس ساعت ۷:۳۰ صبح و دو بعدازظهر بسته خواهد شد.