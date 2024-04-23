جزییات برگزاری نوبت اول آزمون سراسری ۱۴۰۳ در استان فارس اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، نماینده تامالاختیار سازمان سنجش در استان فارس پیرامون برگزاری نوبت اول آزمون سراسری ۱۴۰۳ در استان فارس توضیح داد: این آزمون در استان فارس، در ۳۶ شهرستان استان، با رعایت کامل مقررات حفاظتی برگزار میشود.
بهگفته وی، از میان تعداد کل شرکتکنندگان نوبت اول آزمون سراسری ۱۴۰۳ در کشور که تعدادشان ۱۱۵۲۵۱۸ نفر است؛ ۷۴۰۳۳ داوطلب مربوط به استان فارس است که ۴۸۳۹۴ نفر ایشان را بانوان و ۲۵۶۳۹ آنها را آقایان تشکیل میدهند.
باقری افزود: از میان تعداد کل داوطلبان استان فارس، به ترتیب بر اساس بیشترین تعداد شرکتکنندگان در گروههای آزمایشی، ۳۶۲۷۹ نفر در رشته تجربی، ۲۲۶۲۶ نفر در رشته علوم انسانی، ۷۳۸۹ نفر در رشته علوم ریاضی و فنی، ۴۶۵۴ نفر در رشته زبانهای خارجی و ۳۰۸۵ نفر در رشته هنر شرکت دارند.
معاون آموزشی دانشگاه شیراز خبر داد: از شرکتکنندگان ۲۸۴۴۰ نفر مربوط به شهرستان شیراز هستند که ۹۹۹۴ آنها را آقایان و ۱۸۴۴۶ ایشان را بانوان تشکیل میدهند.
وی در خصوص زمان برگزاری آزمونها نیز گفت: همزمان با سراسر کشور، آزمون سراسری گروههای علوم انسانی و علوم ریاضی و فنی (صبح پنجشنبه ۶ اردیبهشت)، گروههای هنر و زبانهای خارجی (بعدازظهر پنجشنبه ۶ اردیبهشت) و گروه تجربی (صبح جمعه ۷ اردیبهشت) در استان فارس برگزار خواهد شد و با توجه به پذیرش دانشگاه فرهنگیان از طریق آزمون سراسری، داوطلبان متقاضی پذیرش در دانشگاه فرهنگیان میبایست به یک دفترچه اضافی نسبت به سایر داوطلبان پاسخ دهند.
نماینده تامالاختیار سازمان سنجش در استان فارس گفت: آزمونهای سراسری سال ۱۴۰۳ در ۳۶ شهرستان استان، در حوزههای متعدد وابسته به دانشگاههای دولتی، آزاد اسلامی، پیام نور، دانشکدههای فنی حرفهای و آموزش و پرورش فارس برگزار خواهد شد.
وی در خصوص شیوه و زمان پرینت کارت شرکت در آزمون نیز گفت: کارت ورود به جلسه نوبت اول کنکور سراسری ۱۴۰۳ از روز دوشنبه از طریق سایت سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org قابل چاپ است و داوطلبان گرامی در صورت مشاهده ایراد در اطلاعات کارت میتوانند در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه ۵ و ۶ اردیبهشت به باجه رفع نقص کارت آزمون سراسری شهرستان خود که در اطلاعیههای سازمان سنجش منتشر شده است؛ مراجعه کنند.
باقری خبر داد: باجه رفع نقص کارت داوطلبان شهرستان شیراز، در محل: خیابان ساحلی غربی، مجتمع فرهنگی و رفاهی دانشگاه شیراز واقع شده است.
نماینده سازمان سنجش در فارس یادآور شد: برای شرکت در جلسه آزمون، همراه داشتن پرینت کارت شرکت در آزمون و همچنین اصل کارت ملی یا اصل شناسنامه عکسدار و ارائه آن الزامی است.
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