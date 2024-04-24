معافیت ایرباس از تحریم های روسیه

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز اتاوا در بسته تحریمی ماه فوریه خود علیه مسکو، عرضه تولیدات غول تیتانیوم روسی وی‌اس‌ام‌پی‌او-آویسما، بزرگترین تولیدکننده تیتانیوم فرآوری‌شده در جهان را ممنوع کرد. این فلز برای صنعت هوافضا مهم و به دلیل استحکام نسبت به وزن آن ارزشمند است.

ایرباس کانادا بدون اشاره به جدول زمانی اظهار کرد: «ایرباس از اعمال تحریم‌های دولت کانادا بر وی‌اس‌ام‌پی‌او آگاه است و مجوز لازم را برای فعالیت‌های ایرباس مطابق با تحریم‌های قابل‌اجرا دریافت کرده است».

در حالی که اتحادیه اروپا به دنبال تشدید درگیری، بین روسیه و اوکراین، در ماه فوریه ۲۰۲۲ مسکو را به‌طور گسترده تحریم کرده اما از قرار دادن وی‌اس‌ام‌پی‌او در لیست سیاه خودداری کرده است. معافیت دولت کانادا برای آزادی عمل ایرباس در واردات جت‌های تولید شده در اتحادیه اروپا و ساخته شده با تیتانیوم روسی ارائه شده است.

ایرباس اعلام کرد که در سال ۲۰۲۲ از تیتانیوم روسی جدا می‌شود و مایکل شول هورن، مدیرعامل دفاع و فضای ایرباس در دسامبر همان سال گفت: «این جدایی چند ماه خواهد بود و به مدت سال نیست».