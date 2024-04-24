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۵ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۱۳:۲۴

مدیرعامل بانک شهر:

سرفصل های درآمدزایی برای پرسپولیس هفته آینده مشخص می شود

سرفصل های درآمدزایی برای پرسپولیس هفته آینده مشخص می شود

مدیرعامل بانک شهر با بیان اینکه هفته آینده جلسه کنسرسیوم بانکی برگزار خواهد شد، گفت: در این جلسه سر فصل‌های درآمدزایی برای باشگاه پرسپولیس مطرح می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدمهدی احمدی در آئین واگذاری سهام دو باشگاه استقلال و پرسپولیس به بخش خصوصی اظهار داشت: هزینه و مدل منابع مصرفی که برای پرسپولیس تدارک دیده ایم باید این باشگاه را از دریافت تسهیلات بی نیاز و به سوی درآمدزایی سوق دهیم. بودجه‌هایی برای پرسپولیس در نظر گرفته ایم که به سر فصل مسئولیت‌های اجتماعی مربوط می‌شود و از این سو بانک‌ها می‌توانند به پرسپولیس کمک کنند.

سرفصل‌های درآمدزایی در جلسه کنسرسیوم مطرح می‌شود

او ادامه داد: ما در هفته آینده جلسه کنسرسیوم بانکی خواهیم داشت و سرفصل‌های درآمدزایی در آن بیان می‌شود. طبق مصوبه شورای پول و اعتبار بانک‌ها می‌توانند در قالب مدیریت پیمان یا سایر روش‌هایی که برای مدیریت وجود دارد، مدیریت باشگاه پرسپولیس را به بخش‌های دیگر واگذار کنند که این مورد تناقضی با حضور بانک‌ها در هیأت مدیره باشگاه ندارد. اولویت ما واگذاری مدیریت باشگاه به شهرداری تهران است و با توجه به ظرفیت‌هایی که دارد می‌تواند به پرسپولیس کمک کند. ما تاکنون از طریق صدور کارت‌های هواداری برای دو باشگاه استقلال و پرسپولیس از ضرفیت برند هر دو باشگاه استفاده کرده ایم اما موضوع مهمی که اکنون مطرح خواهد بود، این است که این ظرفیت را به بلوغ برسانیم.

انتخاب مدیرعامل باشگاه پرسپولیس برعهده بانک شهر است

احمدی افزود: ۳ کرسی هیأت مدیره و همچنین انتخاب مدیرعامل باشگاه پرسپولیس بر عهده بانک شهر خواهد بود و بانک‌های تجارت و ملت هر کدام دارای یک عضو هیأت مدیره خواهند بود و رئیس هیأت مدیره باشگاه را انتخاب می‌کنند.

کارت هواداری و نئو بانک‌ها به پرسپولیس کمک می‌کنند

او در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه آیا تراکنش‌های بانکی به باشگاه پرسپولیس کمک خواهد کرد یا خیر، گفت: بله در قالب نئو بانک و کارت‌های هواداری به درآمد زایی باشگاه پرسپولیس کمک خواهد کرد.

مدیرعامل بانک شهر در پایان گفت: انتظاراتی که ما از اشتیاق هواداران برای صدور کارت‌های هواداری چه از سوی باشگاه پرسپولیس و چه از استقلال برآورده نشده است اما ما به کار خود ادامه می‌دهیم و امیدوارم در این زمینه به بلوغ هم برسیم.

کد مطلب 6087583
مهدی مرتضویان

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