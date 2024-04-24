  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۵ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۱۲:۳۷

مذاکره با اوسمار بزودی؛

رضا درویش: واگذاری پرسپولیس کار غیرممکنی بود که بالاخره محقق شد

رضا درویش: واگذاری پرسپولیس کار غیرممکنی بود که بالاخره محقق شد

مدیرعامل باشگاه پرسپولیس با بیان این که واگذاری این تیم کار غیرممکنی بود که بالاخره به سرانجام رسید، گفت: بزرگترین اتفاق بعد از انقلاب برای ورزش رقم خورد.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا درویش پس از رسمی شدن واگذاری باشگاه پرسپولیس به شش بانک گفت: کار مهم و اساسی در این مدت صورت گرفت. از سال های قبل عنوان می شد این دو باشگاه واگذار خواهند شد اما در حد شنیده بود.

وی ادامه داد: با این حال یک کار غیرممکن امروز انجام شد و دو باشگاه واگذار شدند که بعد از انقلاب مهمترین اتفاق ورزش کشور است.

مدیرعامل باشگاه پرسپولیس افزود: برای گرفتن مجوز حرفه ای لازم بود که این اتفاق رخ دهد و تکلیف مالکلیت مشخص شود. ضمن این که بدهی های کلانی در هر دو باشگاه وجود داشت که با واگذاری این مشکلات حل شد و دیگر دغدغه مدیر این نیست که این بدهی ها و پرونده ها را چگونه حل کند.

رضا درویش در واکنش به این پرسش خبرنگار مهر که آیا با واگذاری پرسپولیس به بانک ها شما همچنان مدیرعامل خواهید ماند، گفت: تاکنون صحبتی در این مورد صورت نگرفته است چرا که امروز واگذاری نهایی شد.

وی در مورد تمدید قرارداد با اوسمار ویه را سرمربی سرخپوشان گفت: بعد از بازی با سپاهان به صورت تخصصی و حرفه ای تر به آن خواهیم پرداخت.

کد مطلب 6087512

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها