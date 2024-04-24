۹۸ درصد رانندگان تبریز قانونمند هستند

به گزارش خبرنگار مهر، فریدون قنبرزاده ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران افزود: ۴۰ درصد رانندگان مقصر در تصادفات فوتی فروردین سال ۱۴۰۳ را جوانان ۲۰ تا ۲۵ سال تشکیل می‌دهند و ۶۰ درصد این تصادفات در ساعات بین ۱۸ تا ۲۴ شب رخ داده است.

قنبرزاده افزود: ۸۹ درصد تصادفات فوتی شهرستان تبریز به دلیل عدم توانایی در کنترل وسیله نقلیه ناشی از تخطی از سرعت مطمئنه و ۱۱ درصد نیز به دلیل عدم توجه راننده به جلو اتفاق افتاده است.

وی سرعت بیش از حد و غیرمجاز رانندگان جوان فاقد گواهینامه را از اصلی‌ترین دلایل تصادفات منجر به فوتی اعلام و اظهار کرد: تعداد متوفیان تصادفات داخل شهری، شهرهای استان با ۱۷ درصد افزایش از ۲۱۶ نفر در سال ۱۴۰۱ به ۲۵۴ نفر در سال ۱۴۰۲ رسیده است.

رئیس پلیس راهور استان با بیان اینکه افزایش تصادفات درون شهری منجر به فوت در داخل شهرهای استان نگران کننده است، گفت: سرعت بالا و غیرمجاز، عامل بسیاری از تصادفات منجر به فوت و جرح در استان است.

وی اظهار کرد: سال گذشته ۲۵۴ نفر در استان در اثر تصادفات درون شهری جان خود را از دست دادند که نسبت به سال ۱۴۰۱ که ۲۱۶ نفر بود ۳۸ نفر معادل ۱۷.۶ درصد بیشتر شد.

وی ادامه داد: بیشترین تصادفات درون شهری منجر به فوت در سال گذشته در تبریز با ۱۳۲ رخ داد و شهرهای مراغه با ۲۴ نفر و اسکو با ۱۷ نفر فوتی در رده‌های بعدی قرار گرفتند.

قنبرزاده با بیان اینکه ۵۲ درصد تصادفات منجر به فوت استان در سال گذشته در تبریز روی داده است، گفت: علت بیشتر این تصادفات سرعت بالا و برخورد با جسم ثابت بود در حالی که در گذشته، عامل عدم توجه به جلو، علت بیشتر تصادفات بود.

وی افزود: کلانشهر تبریز بیشترین میزان تصادفات منجر به فوت و جرح را در استان به خود اختصاص داده و تعداد متوفیان این شهر از ۱۱۷ نفر در سال ۱۴۰۱ با ۱۳ درصد افزایش به ۱۳۲ نفر در سال ۱۴۰۲ رسیده است.

قنبرزاده ابراز داشت: شهرستان مراغه بعد از تبریز با ۲۴ نفر و اسکو با ۱۷ نفر فوتی در سال ۱۴۰۲ که به ترتیب ۹ و ۵ درصد نسبت به سال ماقبل افزایش فوتی داشته‌اند در رتبه‌های بعدی بیشترین تعداد متوفیان تصادفات داخل شهری بعد از تبریز قرار دارند.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی آذربایجان شرقی با بیان اینکه در فروردین سال ۱۴۰۲ تعداد ۱۲ فقره تصادف منجربه ۱۴ فوتی و ۶۹۷ مجروح شد، تصریح کرد: این رقم با ۲۵ درصد افزایش در فروردین سال ۱۴۰۳ به تعداد ۱۵ فقره تصادف منجر به فوت در حوزه درون شهری استان رسید که منجر به فوت ۱۹ نفر و جراحت یک هزار و ۱۶ نفر شد.

وی با بیان اینکه در بیشتر تصادفات منجر به فوت در فروردین ۱۴۰۳، راننده فاقد گواهینامه بوده است، افزود: انتظارمان از والدین این است که از دادن خودرو به فرزندانشان که گواهینامه ندارند خودداری کنند.

قنبرزاده به آمار مقایسه‌ای برخورد با تخلفات حادثه ساز رانندگی در فروردین ماه ۱۴۰۳ اشاره کرد و گفت: در ماه گذشته ۷۱۱ مورد اعمال قانون برای تجاوز از سرعت صورت گرفته که در مقایسه با فروردین سال ۱۴۰۲، ۲۲۳ درصد بیشتر شده است.

قنبرزاده گفت: در بیشتر تصادفاتی که منجر به فوت و جرح می‌شود، تست الکل در محل از راننده گرفته می‌شود و در صورتیکه راننده هوشیار نباشد تاکیده شده است تا در بیمارستان‌ها این تست انجام شود.

وی افزود: در این مدت اعمال قانون برای استفاده از تلفن همراه در حین رانندگی ۵۷۵ درصد، نقص فنی ۴۳۳ درصد، حرکت با دنده عقب در آزادراه‌ها ۲۲۷ درصد و عدم استفاده از عینک و سمعک در حین رانندگی ۴۳۲ درصد افزایش یافته است.