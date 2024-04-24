ازسرگیری صادرات نفت کردستان

به گزارش خبرگزاری مهر یک منبع مطلع در وزارت نفت دولت مرکزی عراق به رسانه‌های عراقی اعلام کرده است که سازمان کشورهای صادرکننده (اوپک) به‌طور ویژه از حیان عبدالغنی، وزیر نفت عراق، خواسته است که با هدف کاهش نگرانی‌های اقتصادی، به روند ازسرگیری صادرات نفت میدان‌های نفتی منطقه کردنشین با خط لوله کرکوک-جیهان به ترکیه شتاب بخشد.

به‌گفته این منبع، اوپک به دولت عراق مجوز داده است که روزانه تا ۲۰۰ هزار بشکه نفت از منطقه کردنشین این کشور با خط لوله کرکوک-جیهان به ترکیه انتقال دهد و از طریق پایانه نفتی جیهان ترکیه روانه بازارهای جهانی کند.

براساس این گزارش، در پاسخ به درخواست اوپک، عبدالغنی این درخواست را به محمد شیاع السودانی، نخست‌وزیر عراق، ارسال کرده و منتظر پاسخ است.