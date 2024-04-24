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۵ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۱۳:۳۷

اوپک از عراق درخواست کرد؛

ازسرگیری صادرات نفت کردستان

ازسرگیری صادرات نفت کردستان

سازمان اوپک از عراق درخواست کرد که دوباره اجازه دهد تا منطقه اقلیم کردستان صادرات نفت را به طور مستقل انجام دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر یک منبع مطلع در وزارت نفت دولت مرکزی عراق به رسانه‌های عراقی اعلام کرده است که سازمان کشورهای صادرکننده (اوپک) به‌طور ویژه از حیان عبدالغنی، وزیر نفت عراق، خواسته است که با هدف کاهش نگرانی‌های اقتصادی، به روند ازسرگیری صادرات نفت میدان‌های نفتی منطقه کردنشین با خط لوله کرکوک-جیهان به ترکیه شتاب بخشد.

به‌گفته این منبع، اوپک به دولت عراق مجوز داده است که روزانه تا ۲۰۰ هزار بشکه نفت از منطقه کردنشین این کشور با خط لوله کرکوک-جیهان به ترکیه انتقال دهد و از طریق پایانه نفتی جیهان ترکیه روانه بازارهای جهانی کند.

براساس این گزارش، در پاسخ به درخواست اوپک، عبدالغنی این درخواست را به محمد شیاع السودانی، نخست‌وزیر عراق، ارسال کرده و منتظر پاسخ است.

کد مطلب 6087605
محمدحسین سیف اللهی مقدم

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