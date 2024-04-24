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۵ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۱۷:۳۰

بورل: ویرانی های غزه از جنگ جهانی دوم بیشتر است

بورل: ویرانی های غزه از جنگ جهانی دوم بیشتر است

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا اذعان کرد که رژیم صهیونیستی ویرانی های زیادی در غزه به بار آورده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا اعلام کرد جنایت‌های رژیم صهیونیستی در نوار غزه میلیاردها دلار خسارت در نوار غزه به جا گذاشته است.

«جوزپ بورل» مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روزچهارشنبه اذعان کرد: میزان ویرانی‌های غزه در نتیجه حملات اسرائیل، بیشتر ازویرانی های جنگ جهانی دوم است.

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا افزود: جنگ در غزه ۱۹ میلیارد دلار به این منطقه خسارت زده است.

بورل تاکید کرد که بیش از ۶۰ درصد زیرساخت‌ها آسیب دیده و ۳۵ درصد زیر ساخت‌های غزه به طور کامل تخریب شده اند.

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا دیروز هم اذعان کرد که رژیم صهیونیستی قطعنامه شورای امنیت در خصوص کمک رسانی به نوار غزه را زیر پا گذاشته است.

کد مطلب 6087935

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