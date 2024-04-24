به گزارش خبرگزاری مهر، سردار علی فدوی ظهر چهارشنبه در نشست بررسی ابعاد و پیامدهای وعده صادق در دانشگاه حکیم سبزواری اظهار کرد: اصلیترین عامل پیروزی جمهوری اسلامی ایران در عملیات وعده صادق نه موشکها و امکانات نظامی، بلکه اراده و قدرتی بود که ریشه در انقلاب اسلامی دارد.
جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی افزود: همین اراده منبعث از انقلاب اسلامی است که تصمیم میگیرد در برابر همه دنیای کفر و استکبار بایستد.
وی ادامه داد: این عملیات انتقامی، نه اقدامی مخفیانه که حرکتی بسیار آشکار و علنی بود که ۲ تا پنج ساعت پیش از آن، یعنی از زمان شلیک موشک و ارسال پهپادها، همه دنیا از قصد ما خبردار شدند.
فدوی با اشاره به ابعاد مختلف عملیات وعده صادق، گفت: این عملیات برای دنیای استکبار وحشتناک بود، زیرا در مقابل ما تنها اسرائیل نیست و این حرکت برای قدرتهای به اصطلاح اتمی دنیا شامل آمریکا، انگلیس، فرانسه نیز شکست بزرگی بود.
جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با اشاره به خباثتها و جنایتهای مستکبران و رژیم صهیونیستی علیه مردم غزه گفت: آمریکاییها از روز اول فرمانده کار بودند و این فرماندهی را همچنان برعهده دارند.
وی توانمندیهای سپاه را برای دشمنان ناشناخته دانست و گفت: این توانمندیها به وعده خدا به عنوان خالق وصل است و اگر خداوند طرف کسی باشد، امکان ندارد که طرف مقابل او پیروز شود.
فدوی، افزود: ما باید در هر شرایطی تکلیف خود را انجام دهیم و به نتیجه کاری نداشته باشیم زیرا خداوند ضمانت کرده است که جبهه حق همیشه پیروز خواهد بود.
جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با بیان اینکه مقابله با ظالم و دفاع از مظلوم در قانون اساسی ما هم آمده است، گفت: بیش از ۹۲ درصد کشورهای دنیا علیه صهیونیستها و آمریکا تظاهرات کردند و این حرکت انقلاب اسلامی است که در کل عالم ادامه مییابد تا به ظهور ختم شود.
وی ادامه داد: ستون پنجم دشمن در همه جبهههای اقتصادی، فرهنگی، رسانه و فضای مجازی فعال است و باید با هوشیاری و تدبیر همه مسؤولان اجرایی کشور، کاری کنیم که تصمیمات درست اجرایی شود.
فدوی در پاسخ به پرسشی در مورد احتمال ورود این نیرو به صنعت خودروسازی، گفت: سپاه تکلیف مدار است و بر این اساس خود تکلیف خود را مشخص نمیکند، بلکه زیر نظر مستقیم ولی فقیه عمل میکند و هر جا معظم له صلاح بدانند، ورود پیدا میکند.
گفتنی است؛ در این آئین که به میزبانی دانشگاه حکیم سبزواری برگزار شد، رئیس این دانشگاه به نمایندگی از مردم دیار سربداران، نشان عالی سربداران را به پاس دلاورمردی های سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به سردار فدوی اعطا شد.
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