به گزارش خبرنگار مهر، رئیس حوزه هنری انقلاب اسلامی استان کردستان ظهر پنج شنبه با اشاره به نامگذاری ۶ تا ۱۲ اردیبهشت به نام هفته سنندج به خبرنگاران اعلام کرد: دومین نمایشگاه عکس‌های قدیمی سنندج برگرفته از کتاب آلبوم سنندج تألیف «حامد شریعتی» شامل ۶۰ عکس قدیمی شهر سنندج در اندازه ۷۰*۵۰ از سال‌های ۱۲۶۰ تا ۱۳۶۰ (یک قرن) است و در معرض نمایش عموم قرار داده شده است.

اسعد فرهادی با اشاره به رسالت‌های حوزه هنری در توجه به فرهنگ و هنر استان ادامه داد: در این نمایشگاه تصاویری از شخصیت‌ها، مکان‌ها، آداب و رسوم مردم سنندج و رخدادها و وقایع تاریخی رقم خورده در سنندج در یک قرن به همت آقای حامد شریعتی گردآوری و در معرض نمایش علاقمندان و پژوهشگران قرارگرفته است.

وی افزود: این نمایشگاه در ادامه نمایشگاه قبلی این هنرمند بوده که در سال ۱۴۰۱ به مناسبت روز سنه به همت حوزه هنری به نمایش گذاشته شد و برای نخستین بار در معرض نمایش عموم قرار گرفته است.

رئیس حوزه هنری انقلاب اسلامی استان کردستان با اشاره به مشارکت حوزه هنری با شهرداری و شورای شهر سنندج در برنامه‌های هفته سنه ادامه داد: همکاری در برگزاری مراسم افتتاحیه، و جشنواره عکس سنه که توسط خانه عکاسان در حال انجام است بخشی از این همکاری‌ها و فعالیت‌ها به این مناسبت است.

فرهادی به موقعیت جغرافیایی و پتانسیل‌های غنی استان هم گریزی زد و گفت: براساس سند زیست بوم حوزه هنری استان کردستان در سال جاری تلاش خواهد شد تا با بهره‌مندی از تمام هنرها علی‌الخصوص هنر عکاسی نسبت به معرفی بیش از پیش استان کردستان و شهر سنندج و کمک به توسعه آن گام‌های مؤثری را برداریم.

وی با دعوت از عموم مردم جهت بازدید از این نمایشگاه گفت: نمایشگاه عکس‌های قدیمی سنندج از هشتم تا سیزدهم اردیبهشت در گالری سوره پردیس سینمایی بهمن سنندج دایر بوده و از ساعت ۱۶ تا ۲۰ پذیرای بازدید علاقه مندان است.

فرهادی تصریح کرد: آئین افتتاحیه و بازگشایی نمایشگاه شنبه ۸ اردیبهشت ساعت ۱۷ با حضور مسؤولان، هنرمندان و علاقه مندان در محل گالری سوره برگزار می‌شود.

۶ اردیبهشت با تصویب در شورای فرهنگ عمومی استان به عنوان روز سنه (سنندج) نامگذاری شده است به همین مناسبت به مدت یک هفته برنامه‌های فرهنگی و هنری در سطح شهر سنندج برگزار می‌شود.