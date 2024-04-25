نام و برند ایران باید در بازارهای جهانی بدرخشد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد آئینی ظهر پنج شنبه در بازدید از یک واحد تولیدکننده بزرگ در خاورمیانه گفت: با دقت در شعارهای نوروزی مقام معظم رهبری کاملاً می‌توان دریافت که اقتصاد، تولید ایرانی، حمایت از صنعت و افزایش کیفیت محصولات داخلی چقدر برای معظم له اهمیت دارد و در سال جاری که جهش تولید با مشارکت مردم نامیده شده است همه باید از تولید محصولات با کیفیت حمایت کنند.

مدیرکل استاندارد استان البرز خاطرنشان کرد: در حال حاضر و با رشد کیفی لوازم خانگی ایرانی، این محصولات قابل رقابت در عرصه جهانی هستند و باید نام و برند ایران در تمام بازارهای خاورمیانه، آسیا و اقیانوسیه، اروپا و دیگر کشورهای دنیا بدرخشد.

به گفته وی، با ظفر اخیر سازمان ملی استاندارد ایران که نظام تأیید صلاحیت ایران پس از سه دهه، عضو اتحادیه بین‌المللی تأیید صلاحیت آسیا اقیانوسیه شد، زمینه‌های ورود به بازارهای جهانی و تجارت دنیا در سازمان ملی استاندارد ایران فراهم شده و جهانی شدن امضای استاندارد ایران موجب صرفه‌جویی ارزی برای کشور می‌شود.