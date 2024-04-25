اجرای طرح برخورد با سارقان در دامغان/ ۸سارق دستگیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ غلامحسین عرب غروب پنج شنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران به میزبانی فرماندهی انتظامی دامغان ضمن بیان اینکه امنیت از جمله خط قرمزهای پلیس که با عوامل خدشه دار کردن آن به شدت برخورد می‌کند، ابراز داشت: بر حسب همین وظیفه ذاتی پلیس طرح ویژه برخورد با سارقان در سطح شهرستان دامغان به اجرا درآمد.

وی ضمن بیان اینکه طی مدت ۱۰ روز تمام ظرفیت‌های تخصصی پلیس به کار گرفته شد، افزود: نتیجه این تلاش‌ها دستگیری هشت سارق طی عملیات‌های مختلف بوده است.

فرمانده انتظامی دامغان ضمن بیان اینکه این سارقان تلفن همراه ساختمان‌های نیمه کاره و صنوف بودند، ابراز داشت: از این سارقان مقداری اموال مسروقه نیز کشف و ضبط شده است.

عرب ضمن بیان اینکه سه دستگاه موتورسیکلت سرقتی نیز از این افراد کشف شدند، تصریح کرد: با دستور مراجع قضائی تعدادی از این سارقان روانه زندان شدند.

وی افزود: این طرح همچنان در سطح این شهرستان در دست اجرا است تا زمینه رفع دغدغه شهروندان کاملاً فراهم شود.