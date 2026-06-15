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۲۵ خرداد ۱۴۰۵، ۱۶:۲۹

برخورد قاطع پلیس با سارقان در دامغان؛ ۸ سارق به دام افتادند

برخورد قاطع پلیس با سارقان در دامغان؛ ۸ سارق به دام افتادند

سمنان - جانشین فرمانده انتظامی دامغان از دستگیری هشت سارق در این شهرستان خبر داد و گفت: مأموران پلیس با اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی، تعدادی اموال مسروقه را کشف و هشت سارق دستگیر شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مرتضی رنگریز ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران و اصحاب رسانه در فرماندهی انتظامی دامغان از دستگیری هشت سارق در شهرستان خبر داد

وی افزود: ماموران انتظامی و پلیس راهور شهرستان دامغان، طرح ارتقا امنیت اجتماعی را با هدف پاکسازی نقاط آلوده و دستگیری سارقان، تامین نظم و امنیت و آرامش و پاسخگویی به درخواست ها و مطالبات عمومی طی ۷۲ ساعت گذشته اجرا کردند.

جانشین فرمانده انتظامی دامغان با بیان اینکه در اجرای این طرح ۸ سارق دستگیر و سه دستگاه موتورسیکلت سرقتی به همراه تعدادی اموال مسروقه کشف شد، ادامه داد: پلیس هفت دستگاه موتورسیکلت مزاحم را توقیف و به پارکینگ انتقال داد.

رنگریز از دستگیری چند خرده فروش مواد مخدر خبر داد و تاکید کرد: تامین نظم و امنیت جامعه مهم ترین دغدغه پلیس است.

کد مطلب 6861174

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