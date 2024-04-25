از تولید مسکن تا آخرین وضعیت ابر پروژه باغ راه حضرت فاطمه

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد وحیدی، وزیر کشور به همراه استاندار و معاون عمرانی استانداری تهران از آخرین وضعیت ابر پروژه باغ راه حضرت فاطمه زهرا (س) و شن چاله‌ها در منطقه ۱۸ بازدید کرد.

وی در این بازدید ضمن تقدیر از مجریان پروژه، در جریان آخرین وضعیت پیشرفت فیزیکی، رفع معارضین و عملیات عمرانی این پروژه‌ها قرار گرفت.

پروژه‌های عمرانی سازمان نوسازی علاوه بر تولید مسکن، بازآفرینی و تبدیل تهدیدات شهری به فرصت ها است و در همین راستا باغ راه راه حضرت فاطمه زهرا بازآفرینی طبقه فوقانی تونل قطار راه آهن تهران تبریز است که از سالیان متمادی موجب انفصال شمال و جنوب این خط آهن شده بود و اینک با احداث پروژه‌های مورد نیاز اهالی ضمن ایجاد پیوستگی شهری موجب توزیع عادلانه امکانات شهری در مناطق ١٧ و ١٨ تهران خواهد شد.