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۶ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۱۸:۱۲

پروژه‌های سازمان نوسازی شهرداری تهران؛

از تولید مسکن تا آخرین وضعیت ابر پروژه باغ راه حضرت فاطمه

از تولید مسکن تا آخرین وضعیت ابر پروژه باغ راه حضرت فاطمه

وزیر کشور از پروژه‌های سازمان نوسازی شهر تهران بازدید و روند تولید مسکن و وضعیت ابر پروژه باغ راه حضرت فاطمه را بررسی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد وحیدی، وزیر کشور به همراه استاندار و معاون عمرانی استانداری تهران از آخرین وضعیت ابر پروژه باغ راه حضرت فاطمه زهرا (س) و شن چاله‌ها در منطقه ۱۸ بازدید کرد.

وی در این بازدید ضمن تقدیر از مجریان پروژه، در جریان آخرین وضعیت پیشرفت فیزیکی، رفع معارضین و عملیات عمرانی این پروژه‌ها قرار گرفت.

پروژه‌های عمرانی سازمان نوسازی علاوه بر تولید مسکن، بازآفرینی و تبدیل تهدیدات شهری به فرصت ها است و در همین راستا باغ راه راه حضرت فاطمه زهرا بازآفرینی طبقه فوقانی تونل قطار راه آهن تهران تبریز است که از سالیان متمادی موجب انفصال شمال و جنوب این خط آهن شده بود و اینک با احداث پروژه‌های مورد نیاز اهالی ضمن ایجاد پیوستگی شهری موجب توزیع عادلانه امکانات شهری در مناطق ١٧ و ١٨ تهران خواهد شد.

کد مطلب 6088684

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