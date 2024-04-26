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۷ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۱۵:۲۱

شویگو: آمریکا برای تسلط بر منطقه آسیا و اقیانوسیه تلاش می کند

شویگو: آمریکا برای تسلط بر منطقه آسیا و اقیانوسیه تلاش می کند

وزیر دفاع روسیه درباره تلاش آمریکا برای تغیر نظام منطقه آسیاـ- اقیانوسیه به نفع خود هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، وزیر دفاع روسیه اعلام کرد آمریکا تلاش می کند تا محوریت را در منطقه آسیا و اقیانوسیه به دست بگیرد.

«سرگئی شویگو» وزیر دفاع روسیه روز جمعه اعلام کرد که ساختارهای نظامی و سیاسی با محوریت آمریکا در منطقه آسیا-اقیانوسیه مانند آکواس در تلاش هستند تا نظام امنیتی در منطقه را به نظامی با محوریت آمریکا تبدیل کنند.

وزیر دفاع روسیه، در نشست وزرای دفاع سازمان همکاری شانگهای، هشدار داد: در مورد این منطقه نیز شاهد تلاش های نظامند برای اصلاح نظام امنیتی منطقه از «آسه آن» محور به آمریکا محور هستیم. این کار با تقویت ساختارهای نظامی-سیاسی واشنگتن محور مانند آکواس انجام می شود.

کد مطلب 6089114

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