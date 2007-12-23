پیام مشترک استاندار و نماینده ولی فقیه به مناسبت سفر رهبر معظم انقلاب به یزد

به گزارش خبر نگار مهر در یزد، در پیام حجت الاسلام محمدعلی صدوقی نماینده ولی فقیه در استان یزد و محمدرضا فلاح زاده استاندار یزد آمده است: "حمد و سپاس خدای را که با فرا رسیدن عیدسعید غدیرخم، عید الله اکبر، سالروز انتصاب وجود اقدس مولی‌الموحدین، حضرت علی‌ ابن ‌ابیطالب بر مسند ولایت و امامت، آیین مقدس اسلام عزیز به کمال نهایی خود رسید و ما را موفق به پیروی و دوستی آن مقام منیع و فرزندان بزرگوارش ائمه طاهرین علیهم ‌السلام نمود و در حصن حصین خود قرار داد . "

در بخش دیگری از این پیام نیز آمده است: "اینک که شیعیان در شور و شوق زائد‌الوصفی، مراسم عید ولایت را جشن می‌گیرند و افلاکیان را مسرور و قلب حضرت ولی‌عصر (عج) را شادمان می‌سازند، ضمن تبریک و شادباش این عید بزرگ به مردم شریف و ولایت ‌مدار استان یزد، بسیار مشعوف و خرسندیم که نوید تشریف فرمایی رهبر معظم انقلاب، حضرت‌ آیت‌الله خامنه‌ای را به آنان اعلام نموده و دل‌های ارادتمند به آن حضرت را که سالیان متمادی در انتظار همچون روزی بودند، شاد و مسرور ‌نماییم . "

حجت الاسلام صدوقی و فلاح زاده در پیام خود با اشاره به اینکه رجاء واثق داریم که مردم شریف، فداکار و وفادار استان یزد که همواره طلیعه ‌دار نهضت اسلامی بوده و برای حفظ آن همواره مساعدت و همراهی داشته‌اند ، تاکید کرده اند: " مردم یزد با تقدیم بیش از چهار هزار شهید، مراتب اخلاص و تعهد خود را به نظام اسلامی به اثبات رسانده ‌اند، در مراسم استقبال و دیدار رهبر معظم انقلاب حضور بهم رسانده و در ایام ولایت علوی با ایشان تجدید بیعت خواهند نمود و با تجلیل از رهبر معظم انقلاب، نظام کفر جهانی را از طمعی که بر منافع امت اسلامی و میهن عزیزمان ایران دارند، مایوس نموده و عظمت و اقتدار ملت ایران را برای چندمین بار به منصه ظهور و بروز خواهند رسانید و همگان را به یاد کلام بنیان‌گذار جمهوری اسلامی ایران، حضرت امام خمینی رحمت‌الله علیه که فرمود: « یزد باید نمونه‌ای باشد برای سایر استان‌ها» می‌اندازند، موفقیت همگان را از پیشگاه حضرت ذوالجلال مسئلت داریم . "

بنابر اظهارات نماینده ولی فقیه در استان یزد، رهبر معظم انقلاب همزمان با عید سعید غدیر خم مهمان مردم دارالعباده یزد خواهند بود.