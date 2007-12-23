پیام مشترک استاندار و نماینده ولی فقیه به مناسبت سفر رهبر معظم انقلاب به یزد

به گزارش خبر نگار مهر در یزد، در پیام حجت الاسلام محمدعلی صدوقی نماینده ولی فقیه در استان یزد و محمدرضا فلاح زاده استاندار یزد آمده است: "حمد و سپاس خدای را که با فرا رسیدن عیدسعید غدیرخم، عید الله اکبر، سالروز انتصاب وجود اقدس مولیالموحدین، حضرت علی ابن ابیطالب بر مسند ولایت و امامت، آیین مقدس اسلام عزیز به کمال نهایی خود رسید و ما را موفق به پیروی و دوستی آن مقام منیع و فرزندان بزرگوارش ائمه طاهرین علیهم السلام نمود و در حصن حصین خود قرار داد."
در بخش دیگری از این پیام نیز آمده است: "اینک که شیعیان در شور و شوق زائدالوصفی، مراسم عید ولایت را جشن میگیرند و افلاکیان را مسرور و قلب حضرت ولیعصر (عج) را شادمان میسازند، ضمن تبریک و شادباش این عید بزرگ به مردم شریف و ولایت مدار استان یزد، بسیار مشعوف و خرسندیم که نوید تشریف فرمایی رهبر معظم انقلاب، حضرت آیتالله خامنهای را به آنان اعلام نموده و دلهای ارادتمند به آن حضرت را که سالیان متمادی در انتظار همچون روزی بودند، شاد و مسرور نماییم."
حجت الاسلام صدوقی و فلاح زاده در پیام خود با اشاره به اینکه رجاء واثق داریم که مردم شریف، فداکار و وفادار استان یزد که همواره طلیعه دار نهضت اسلامی بوده و برای حفظ آن همواره مساعدت و همراهی داشتهاند ، تاکید کرده اند: " مردم یزد با تقدیم بیش از چهار هزار شهید، مراتب اخلاص و تعهد خود را به نظام اسلامی به اثبات رسانده اند، در مراسم استقبال و دیدار رهبر معظم انقلاب حضور بهم رسانده و در ایام ولایت علوی با ایشان تجدید بیعت خواهند نمود و با تجلیل از رهبر معظم انقلاب، نظام کفر جهانی را از طمعی که بر منافع امت اسلامی و میهن عزیزمان ایران دارند، مایوس نموده و عظمت و اقتدار ملت ایران را برای چندمین بار به منصه ظهور و بروز خواهند رسانید و همگان را به یاد کلام بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، حضرت امام خمینی رحمتالله علیه که فرمود: « یزد باید نمونهای باشد برای سایر استانها» میاندازند، موفقیت همگان را از پیشگاه حضرت ذوالجلال مسئلت داریم."بنابر اظهارات نماینده ولی فقیه در استان یزد، رهبر معظم انقلاب همزمان با عید سعید غدیر خم مهمان مردم دارالعباده یزد خواهند بود.
نظر شما